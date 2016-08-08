Kadınlar İçin Bisiklet Kılavuzu yayınlandı

Bisikletli Kadın İnisiyatifi, 'Kadınlar için Bisiklet Kılavuzu' yayınladı. Bisikletli kadınların kendi deneyimlerini paylaştığı kılavuzda, bisiklet satın alırken dikkat edilmesi gereken noktalardan, bisikletle yola çıkmadan önce, rota belirlerken, trafikte bisiklet kullanırken yapılması gerekenlere ve bakım ve tamir ipuçlarına kadar pek çok bilgi ve deneyim yer alıyor.

Kadınlar İçin Bisiklet Kılavuzu'nun, 2015 yılı içinde başlayan ve pek çok kadının oluşturduğu işbirliğinin etkilerinin daha çok kadına ulaşması amacıyla hazırlandığı ifade edildi. Gündelik hayatında bisiklet kullanan kadınların katkılarıyla hazırlanan kılavuzun pek çok kadına da ilham vermesi ve yol göstermesi amaçlandı. Sosyal medya üzerinde üç binden fazla kadının oluşturduğu Bisikletli Kadın İnisiyatifi'yle yapılan etkinliklerde kadınlar, bisiklete binme konusunda birbirlerine yol gösterdi.

"Bisiklet kullanmak isteyen pek çok kadın olduğunu biliyoruz"

İnisiyatifin kılavuz için yayınladığı duyuruda şu ifadeler yer aldı:

Bizler, gündelik hayatımızda bisiklet kullanan, bazen işe giderken, bazen çocuğumuzu okula bırakırken bisiklet süren kadınlarız. Fakat sayımız az. Diğer taraftan bizim gibi bisiklet kullanmak isteyen pek çok kadın olduğunu biliyoruz. Sadece biraz desteklenmeye, mümkün olduğunu görmeye ihtiyaçları var. Biz de bu amaçla bir araya geldik ve Bisikletli Kadın İnisiyatifi’ni kurduk. Bizler bugüne kadar pek çok şeyi deneye yanıla öğrendik. ETİ Sarı Bisiklet Projesi işbirliği ile oluşturduğumuz Kadınlar İçin Bisiklet Kılavuzu’nda bisiklet binmeye hevesli kadınlarla tüm bu deneyimlerimizi paylaşıyor, onların sorularını yanıtlıyoruz.

Kılavuzu indirmek için tıklayınız.