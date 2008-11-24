Kadınlar için anlamlı kampanya

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Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nün, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' etkinlikleri kapsamında, tren bile

24 Kasım 2008 02:00

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nün, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' etkinlikleri kapsamında, tren bileti alana kadına karşı şiddeti önleme konusunda bilgilerin yer aldığı broşürler verilecek.  

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünün (KSGM), "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla gerçekleştireceği etkinlikler kapsamında, tren bileti alana kadına karşı şiddeti önleme konusunda bilgilerin yer aldığı broşürler verilecek.

Kadına karşı şiddetin önlenmesi konusunda toplumda farkındalık yaratmayı amaçlayan KSGM, bu yıl TCDD ile işbirliği yapacak. Bu kapsamda, Türkiye genelindeki garlara "kadına karşı şiddet suçtur, göz yumma sessiz kalma" sloganı bulanan afişleri asılacak.

Kadına yönelik aile içi şiddetle mücadelede erkek katılımını ve katkısını sağlanmayı amaçlayan KSGM, toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla billboard, afiş ve broşürler hazırladı. Sağlık ocakları, okullar, toplum merkezleri ve halk eğitim merkezleri gibi kamuoyunun dikkatini çekebilecek mekanlara 17-30 Kasım tarihleri arasında asılacak ve dağıtılacak afiş ve broşürler 81 ile gönderildi.

Kadına yönelik aile içi şiddetin suç olduğu, göz yumulmaması, sessiz kalınmaması mesajının toplumun tüm kesimlerine ulaştırılması amacıyla 3 spot film çekildi. Filmler ulusal ve yerel kanallarda gösterilecek.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları yapılan işbirliği kapsamında da hazırlanan 7 banner bölge müdürlüklerine asılacak, 2 bin afiş gar ve istasyonlarla, trenlerde sergilenecek, 50 bin bilgilendirici broşür ise gişelerde biletlerle birlikte yolculara dağıtılacak.



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