-KADINLAR GÜNÜNDE KADIN MÜDÜR ÖLDÜRÜLDÜ GİRESUN (A.A) - 08.03.2011 - Giresun'un Yağlıdere ilçesi İcra Müdürü Zahide Tığlı, Espiye ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü. Edinilen bilgiye göre, Espiye'de oturan Yağlıdere'de İcra Müdürü olarak görev yapan Zahide Tığlı'ya (55), Adabük Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde fırından ekmek alarak evine döndüğü sırada, tabancayla henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından bir el ateş edildi. Başından ağır yaralanan üç çocuk annesi Tığlı, Espiye Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesine sevk edilirken yolda hayatını kaybetti. Ayrı yaşadığı eşi M.T. ile sorunları olduğu bildirilen Tığlı'nın, daha önce iki kez evlilik yaptığı öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.