Kadınlar Günü'nde buruk kutlama

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, dünya da ve Türkiye’nin dört bir tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.



İşçi Partisi (İP) Öncü Kadın üyeleri, Odakule'den Taksim'e "8 Mart Yürüyüşü" gerçekleştirdi.

"Kadınlar el ele, tam bağımsız Türkiye", "Yaşasın 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü", "İşine, aşına, haklarına sahip çık", "Kadınların oyu Türkiye'nin yarısı" sloganları eşliğinde Odakule'den yürüyüşe geçen grup, İstiklal Caddesi'nden Taksim Meydanı'na ulaştı.



Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde grup adına açıklama yapan İP Öncü Kadın İstanbul Başkanı Zerrin Öztürk, insanlık tarihinin ilk dönemlerinden bu yana kadınların yaşadıkları baskı, aşağılanma ve eşitsizliklerin yüzyıllar içinde kadının mücadele etmesinin koşullarını yarattığını kaydetti.



Zübeyde Hanım'ı andılar, yağmurda yürüdüler



İzmir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ulu önder Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın Karşıyaka'daki mezarı başında yapılan törenin ardından 1000'e yakın kadın, yağmur altında yürüdü.



Karşıyaka Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla her yıl Zübeyde Hamın'ın mezarı başında geleneksel olarak düzenlenen anma törenine bu yıl Türk Kadınlar Birliği'nin, 81 ilden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 500'ün üzerinde temsilcisi de katıldı. Törene ayrıca Karşıyaka Kaymakamı Mehmet Emin Avcı, Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Cevat Durak, Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Sema Kendirci Uğurman, Karşıyaka Kadın Meclisi Başkanı Aysel Aksoy, Ege Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof. Dr. Feride Aksu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu'nun eşi Dr. Türkegül Kocoğlu ve çok sayıda kadın katıldı.



‘Krizin yükü kadınların omuzlarında’



Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu, krizin yükünün kadınların omzunda olduğunu bildirdi.



EMO Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, kadınların özgürlük ve eşitlik mücadelesini simgeleyen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü küresel kriz ortamında kadınlar açısından yaşam koşullarının daha da ağırlaştığı bir dönemde kutlandığı belirtildi.



Açıklamada, daha çocukluktan itibaren eğitim başta olmak üzere eşit olanaklardan yoksun bırakılan kadınların, aile, iş, siyasal yaşam ve toplumsal hayatta da ayrımcılıklara karşı mücadele yürütmek zorunda kaldıkları kaydedildi.



'Türk kadınları olarak şeriata geçit vermeyeceğiz’



İzmirli Kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın Karşıyaka'daki anıt mezarına çelenk koydu.



Kadınlar, Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik çerçevesinde önce Latife Hanım Köşkü Anı Evi'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından Zübeyde Hanım'ın anıt mezarına yürüyen kadınlar, burada saygı duruşunda bulundu.



‘Türk kadını devrim öncesi döneme çekilmeye çalışılıyor’



Türkiye Barolar Birliği'nce (TBB), Türkiye'de "kadının medeni yasa ve onun oluşturduğu hukuki ortamda elde ettiği hak ve özgürlükleri çok bulan ve onu tekrar devrim öncesi döneme çekmeye çalışan ciddi bir uğraş olduğu" savunuldu.



TBB Başkanlığınca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, 8 Mart'ın bu yıl da "buruk ve endişeli duygularla" kutlandığı ifade edildi.



Genelkurmay'dan Kadınlar Günü afişleri



Genelkurmay Başkanlığı, 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle 3 afiş hazırlattı.



Genelkurmay Başkanlığı’nın internet sitesinde 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle yer verilen afişlerin ilkinde, Ulu Önder Atatürk'ün annesinin resmi ve Atatürk'ün çağdaş giyimli kadınlarla yürürken görüntüleri yer aldı. Afişin üzerinde, "Nu mutlu Atatürk yetiştiren Türk Kadınına", "8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun" ifadeleri yer aldı. İkinci afişte ise Türk Bayrağı'nın lale figürlerinin üzerinde cepheye mermi taşıyan köylü kadın ve yine milli mücadele sırasında üretim yapan köylü kadınlarının resimlerinin yanı sıra Atatürk'ün şu ifadelerine yer verildi:



"Türkiye Cumhuriyeti anlamınca kadın, bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en muhterem mevkide, her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir varlıktır."



"8 Mart Dünya Kadınlar Günü" ibaresinin yer aldığı üçüncü afişte de yine Atatürk'ün, "Dünya yüzünde gördüğünüz her şey kadının eseridir" sözleri bulunuyor.



‘Vardık, varız, var olacağız’



Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Devrimci 8 Mart Platformu" üyesi sivil toplum örgütlerince Abdi İpekçi Parkı'nda miting düzenlendi.



Sakarya Caddesi'nde toplanan grup, "Kadına yönelik şiddeti son", "Cinsel, ulusal, sınıfsal sömürüye son" ve "Vardık, varız, var olacağız" şeklinde sloganlar atarak, Abdi İpekçi Parkı'na doğru yürüyüşe geçti.



Burada düzenlenen mitingde platform adına konuşan Ayşe Arapgirli, bugün meydanlarda her meslekten, her inançtan ve her ulustan kadının bir araya geldiğini belirterek, "Tıpkı 142 yıl önce, bugünü sıradan bir bahar günü olmaktan çıkarıp, emeğin, direncin ve onurun filizlendiği bir güne çeviren New York'lu dokuma işçisi 40 bin kadın gibi alanlarda bir aradayız" dedi.