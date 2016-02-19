Kadınlar görümcelerinden de şiddet görüyor!

Kadına şiddetin nedenlerine ilişkin Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği ile Küçükçekmece Belediyesi’nin hayata geçirdiği “Wo/Men for Women Projesi”nde ilginç sonuçlar ortaya çıktı. Buna göre, kadınların yüzde 68’i eşinden, yüzde 25’i annesinden, yüzde 24’ü babasından, yüzde 13’ü kayınvalidesinden, yüzde 5.3’ü görümcelerinden şiddet görüyor.

TBMM Boşanma ve Aile Bütünlüğünü Araştırma Komisyonu üyeleri, dün Avrupa Birliği (AB) ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın destek verdiği “Wo/Men for Women Projesi” çalışmasının sonuçlarını dinledi. Komisyona yapılan sunumda şu bilgiler paylaşıldı:

Görümceden şiddet

Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan’ın haberine göre,proje verilerine göre; hayatlarının herhangi bir döneminde şiddete uğrayan kadınların oranı yüzde 44.2.

Kadınların yüzde 68’i eşinden, yüzde 25’i annesinden, yüzde 24’ü babasından, yüzde 13’ü kayınvalidesinden, yüzde 5.3’ü görümcelerinden şiddet görüyor.

Yoksulluk, erkeğin alkol-madde bağımlılığı olması ve çocukken şiddete maruz kalmış olmaları da riski artıran durumlar.

Şiddete maruz kalan kadınların yüzde 63’ü şiddete tokat, küfür, beddua gibi tepkilerle karşılık verirken, yüzde 17’si alkol ve sigara kullanarak kendini rahatlatmaya çalışıyor. Kadınların yüzde 31’i ise Allah’a sığınıp dua ediyor.

Çocuğa da uyguluyor

Şiddete tanık olma ikincil travmalar yaşanmasına neden oluyor. Eşine şiddet uygulayan her 5 erkekten 1’i çocuğuna da şiddet uyguluyor. Şiddete uğrayan çocuk, şiddet uygulama eğiliminde oluyor.

Kadınların 3’te 1’i hukuki hakları hakkında hiçbir şey bilmiyor. Kadınların yüzde 61’inin bilgi kaynağı ise TV’ler.

Şiddete terapi önerisi

Projede şu öneriler sunuldu:

1- Kadın eğitimsel, sosyal, hukuki, ekonomik ve psikolojik açıdan güçlendirilmeli.

2- Zihniyet problemleriyle mücadele.

3- Dinin kadını ikincilleştiren yanlış algılarıyla mücadele.

4- Medyada şiddeti özendiren yayınlarla mücadele.

5- Madde ve alkol bağımlılığıyla mücadele.

6- Aile destek merkezleri açılmalı.

7- Öfke kontrol merkezleri açılmalı. Şiddete meyilli kişiler bu merkezlere yönlendirilmeli. Belçika’da şiddet uygulayan kişi polis tarafından terapi almaya yönlendiriliyor.

TÜBİTAK kadına şiddeti araştıracak

TÜBİTAK, son zamanlarda artış gösteren aile içi şiddetin ve çocuk istismarının tam olarak anlaşılması, şiddetin sebepleri ve boyutlarına yönelik kapsamlı araştırmalar sınırlı kaldığı için yeni bir araştırma programı açtı. Araştırma kapsamına dava dosyaları incelenecek. Türkiye’nin her bölgesinden seçilecek tüm aile bireyleri ile görüşülecek. Aile içi şiddet ve şiddetin aile bireylerinin yaşamlarına yansımaları araştırılacak.