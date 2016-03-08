Kadınlar "Feminist Gece Yürüyüşü" için Taksim'deydi

İstanbul Feminist Kolektif'in (İFK) çağrısıyla düzenlenen 14. Feminist Gece Yürüyüşü'nde binlerce kadın ve trans birey, Taksim'de bir araya geldi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde 14 yıldır düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü'nün katılımcıları, "Kadın, yaşam, özgürlük", "Jin, jiyan, azadi", "Tayyip kaç kaç kadınlar geliyor", "Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa" sloganlarıyla yürüdü.

Binlerce kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Feminist Gece Yürüyüşü için Taksim'de toplandı. pic.twitter.com/iK1cdtwGWP — Ronahi Haber (@RonahiHaber5) 8 Mart 2016

Sputnik'in haberine göre, ​İstanbul Feminist Kolektif (İFK) kadın ve trans bireyleri bugün saat 19.00'da Fransız Kültür Merkezi önünden başlayacak yürüyüşe çağırmıştı.

İFK'nin yazılı açıklamasında "14 yıldır her 8 Mart'ta feministler olarak ‘patriyarkaya', kapitalizme ve heteroseksizme karşı sesimizi yükseltmek için Taksim'de mor bayraklarımız, feminalarımızla gece yürüyüşü yapıyoruz. Hayatlarımıza yöneltilen saldırıların eksilmediği, hayatlarımızı savunmaya devam ettiğimiz bir yılın ardından bu 8 Mart'ta da erkek egemenliğine isyanımızı ve feminist dayanışmamızı yükselteceğiz" ifadelerine yer verilmişti.

"Kadınların bu savaşa rızası yok"

Feminist Gece Yürüyüşü'nde yalnızca kadın ve trans bireylerin talepleri değil, Doğu illerinde yaşanan çatışma ve hak ihlallerine de tepki gösteriliyor. Barış taleplerini dile getiren göstericilerden bir kısmı "Kadınların bu savaşa rızası yok" pankartları taşıyor. Yürüyüşte hem Türkçe hem de Kürtçe sloganlar atılıyor.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun geçen yıl bir açıklamasında kadınların kariyer olarak anneliği merkeze koymaları gerektiği yönündeki açıklaması, 8 Mart yürüyüşünde yeniden gündemde.

"Daha geçen gün bir arkadaşımız bıçaklandı"

Katılımcılardan bir trans birey Sputnik'e yaptığı değerlendirmede, can güvenliklerinin olmadığını aktardı:

"Neden buradayım? Daha geçen gün bir arkadaşımız bıçaklandı. Yardımına biz gittik. Çünkü devlet bize yardım eli uzatmadığı gibi, sırtını dönüyor. Yıllardır nefret cinayetlerine, cinsel saldırılara maruz kalıyoruz. Tepkimizi bir şekilde dile getirmeliyiz. AKP'nin bunu görüp bizi koruyacağını sanmıyorum ama belki dünya görür ve bu kadar insan neden tepki gösteriyor diye sorar."

Yürüyüşten pankartlar