Kadınlar eylemde: Laiklik yoksa özgürlük yoktur

Cumhuriyet Kadınları Derneği, müftülere resmi nikâh kıyma yetkisinin verilmek istenmesini Şişli Camii önünde toplanarak protesto etti. Atatürkçü Düşünce Derneği üyelerinin de destek verdiği eylemde, yaklaşık 10 metre büyüklüğünde bayrak açıldı. “Laiklik yoksa özgürlük yoktur”, “Çocuklarımız için bilimsel eğitim” yazılı dövizler taşınan eylemde “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) Avrupa Yakası Şubeleri müftülere nikâh kıyma yetkisinin verilmek istenmesini Şişli Camii önünde toplanarak protesto etti. Atatürkçü Düşünce Derneği üyelerinin de destek verdiği eylemde, yaklaşık 10 metre büyüklüğünde bayrak açıldı. Dernek üyeleri, “Laiklik yoksa özgürlük yoktur”, “Çocuklarımız İçin Bilimsel Eğitim” dövizleri taşıdı.

“Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganları atan üyeler saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nı okudu. Grup adına açıklama yapan CDK Fatih Şubesi Başkanı Ender Yerge Zeyrek, “Tasarı yürürlükteki Medeni Kanuna ve anayasaya aykırıdır. Laik Cumhuriyet rejimini ortadan kaldırmaya yönelik planlı girişimlerden biridir. Gizli amacın Cumhuriyet rejimini yıkmak olduğu açıkça görülmektedir. Cumhuriyet Kadınları olarak buna izin vermeyeceğiz. Cumhuriyetten, kadın ve çocuk haklarından yana olan tüm vatandaşlarımızı da birlikte hareket etmeye davet ediyoruz” diye konuştu. İzmir Barosu, yazılı açıklamasında “Kadın haklarında geri dönüş yaşanıyor” vurgusu yaptı.

Açıklamada “Yasa tasarısı, çağdaş kazanımlardan geriye dönüştür. Türkiye’nin laik Cumhuriyet niteliği, bu düzenlemeyle aşındırılmaya ve zamanla kaldırılmasının olanağı haline gelecektir” görüşüne yer verildi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nden (ÇYDD) yapılan yazılı açıklamada “Beş yaşında tesettüre giren, 15 yaşında evlendirilen kadınlarımızı Medeni Kanun’un güvencesinden yoksun bırakanları, tarih affetmeyecektir! Evlenme akdine dini bir nitelik tanıyarak müftülüklere böyle bir yetkinin verilmesi, zamanla evlenmenin sonuçlarına, boşanmaya da aynı niteliği tanımanın yolunu açacaktır. Müftülüklere evlendirme yetkisi veren yasa tasarısı, Atatürk’ün laik hukuk devriminin en önemli yasası olan Türk Medeni Kanunu’na ve kadın haklarına aykırı olduğu gibi Medeni Kanun’u yasal olarak koruyan anayasaya da aykırıdır” denildi.