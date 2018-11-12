KADINLAR EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KADIN İÇİN TOPLANDI

Haber - Kamera: İlkay DİKİCİ / İstanbul (DHA)

Bir grup kadın, eşi tarafından öldürülen Zahide Oğuz için Halkalı\'daki evinin önünde toplanarak olayı protesto etti.

Halkalı Merkez Mahallesi\'nde geçtiğimiz cumartesi gecesi Garip Oğuz(52), eşi Zahide Oğuz (42) ve kayınbiraderi Kutlay Oğuz\'u (30) silahla ateş ederek öldürdükten sonra polise teslim oldu.

İstanbul Kadın Meclisi üyesi bir grup kadın, Zahide Oğuz\'un Küçükçekmece Halkalı\'daki evinin önünde toplanarak olayı protesto etti.

İstanbul Kadın Meclisi üyesi Melek Önder yaptığı açıklamada, \"Her gün kadınlar öldürülürken bugün de Zahide arkadaşımızın öldürüldüğü haberini aldık. Sadece Zahide değil, her gün ülkemizde kadınlar şiddet görüyorlar, öldürülüyor. Şiddet görmemek için birçok yolları deniyorlar. Bu yolları denerken birçok engelle karşılaşıyorlar. Zahide\'nin koruma kararı vardı. Bu şiddetten bu cinayetten kurtulabilmek için tekrar tekrar koruma kararı çıkarttırdı. Bu şiddetten, bu cinayetten kurtulabilmek için diğer tüm kadınlar gibi uğraştı ancak Garip Oğuz tarafından öldürüldü.\" dedi.

Açıklamanın ardından kadınlar, ellerinde taşıdıkları karanfiller ile Zahide Oğuz\'un fotoğrafını evin önüne bıraktı.

Görüntü Dökümü:

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-Basın açılaması

-Fotoğraf ve karanfili bırakmaları

-Oğuz\'un fotoğrafı

-Genel ve detaylar.



