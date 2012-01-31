Kadınlar erkekten daha iyi park ediyor

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bianet.org'un Huffington Post, news.com.au ve UKPA (United Kingdom Press Association) haberlerinden derlediği habere göre; İngiltereli bir otopark operatörü olan NCP (National Car Parks), insanların genelde nasıl park ettiğine dair bir araştırma yapmaya karar verdiğinde, birçok video görüntüsü incelendi ve önyargıların aksine, kadınların erkeklerden daha iyi park ettiği ortaya çıktı.NCP, bir ay boyunca kendilerine bağlı 700 işletmede 2 bin 500 sürücüyü park ederken kamerayla izledi.Araştırmaya göre kadınlar park yeri bulma, arabanın pozisyonunu ayarlama, geri geri park etme ve arabayı park edilen alana ortalama konusunda erkeklerden çok daha iyi puanlar aldı.Kadınların park etmesi erkeklerden biraz daha uzun sürse de sonuçların erkeklerinkinden çok daha düzgün olduğu açıklandı.Araştırma sonuçları şöyle:- Kadın sürücülerin yüzde 39'u ehliyet kurslarında öğretildiği gibi geri geri park yaparken, bu oran erkeklerde yüzde 28.- Erkeklerin sadece yüzde 29'u arabalarını park sırasında tekrar konumlandırıyor. Yani erkekler düzgün olmasa da arabayı ilk park ettikleri şekilde bırakıyor.- Kadınların çoğunluğu park ederken çok fazla manevra yapıyor ama sonuçta kadınların yüzde 50'si arabalarını park yerine tam ortalıyor. Erkeklerde ise bu oran yüzde 25.- Araştırma erkeklerin park ederken hava atmayı sevdiğini de ortaya koyuyor. Yani erkeğin yanında bir kadın yolcu varsa, erkek daha geniş park yerleri olsa da en küçük park yerine arabasını sığdırmaya çalışıyor.- Kadınların yüzde 52'si, park alanına ulaştıkları gibi araçlarını park ederken, erkeklerin sadece yüzde 25'i bunu başarabiliyor.- Kadınlar erkeklerden daha dikkatli ve düzgün ama daha uzun sürede park ediyor. Erkekler ortalama 16 saniyede araçlarını park ederken, kadınlar ortalama 21 saniyede park ediyor.- Kadınların erkeklerden daha iyi park ettiği kanıtlansa da, kadınların sadece beşte biri erkeklerden daha iyi park ettiğini kabul ediyor.Araştırma sonuçlarını bir televizyon programında değerlendiren ehliyet kursu öğretmeni Neil Beson, "Araştırma, erkeklerin mekan algısının kadınlardan daha iyi olduğu efsanesinin de tersini söylüyor. Park etme sözkonusu olduğunda erkeklerin kadın partnerlerine daha fazla saygı göstermesi gerekecek. Sonuçlar ortada" diyor.NCP, araştırma sonucunda performanslarına göre 20 puan üzerinden kadınlara 13,4 puan, erkeklere 12,3 puan verdi.