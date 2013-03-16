'Kadınlar erkekleri seks shop'a alışverişe gönderiyor'

Kübra Demir

(Taraf - 16 Mart 2013)

Erotik shop esnafının dertleri

"Bir gün dükkâna 60 yaşlarında bir amca girdi. Bir süre etrafına bakındı. Rahatsız etmek istemedim. Biraz dolaşsın, kendisini rahat hissetsin istedim. Bir süre sonra yanına gittim. Bir bakışı vardı, hâlâ gözlerimin önünde. Başladı ağlamaya. Bir tabure verdim. Bir yandan ağlamaya devam edip, bir yandan anlatmaya başladı. Prostat ameliyatı olmuş. Ameliyat olduktan sonra da cinsel ilişkiye girmekte zorluk çekiyormuş. ‘Ne yapacağım, eşimi mutlu edemiyorum, iki çocuğum var. Bu yaştan sonra karımı başkasına mı göndereyim’ dedi. Amcaya içi boş penislerden verdim, erkekler bu içi boş penisler sayesinde kendilerine yapay bir penis yapabiliyorlar. İnanır mısınız, bir hafta sonra gelip teşekkür etti. Sanıyorum o an en mutlu olduğum anlardan biriydi.”



Bu sözler Cihangir’deki Hayal Sağlık Ürünleri dükkânının sahibi Veysel T’ye ait. Evet, tahmin ettiğiniz üzere Veysel Bey aslında hepimizin bildiği, erotik shop yahut seks shop dediğimiz dükkânlardan birinin sahibi. Bu adları kullanmak yerine “sağlık” terimini cinsellikle bütünleştirmeyi tercih etmiş; çünkü işinin herkesin düşündüğünün tam aksine sağlık sektörünün bir parçası olduğunu ve sağlıklı bir birleşme için seks shoplardan alışveriş yapılmasının zorunlu olduğunu düşünüyor.

‘Erotik shoplara öcü gibi bakıyorlar’

Yaklaşık 12 yıldır bu sektörün içerisinde yer alan Veysel Bey, işlerinin bir kasap yahut bir manavdan farklı olmadığını, tam aksine insanlara yardım ettiklerini özellikle belirtiyor. Veysel Bey’den dinleyelim: “İnsanlar erotik shoplara öcü gibi bakıyor. Bugün, Türkiye bu konuda Avrupa’dan en az 30-40 yıl geride. Toplumumuzun cinselliğe bakış açısı ortada. Hâlâ insanların kafasındaki tabuları yıkamıyorsunuz. Boşanmaların, aldatmaların pek çoğu cinsellikte yaşanan sorunlardan ve bilinçsizlikten kaynaklanıyor. Aileler çocuklarına cinselliği korkulacak bir şeymiş gibi gösteriyorlar, gençler ‘Aman oğlum, ayıp kızım’ sözleri ile büyüyor. Biz onlara nasıl yol almaları gerektiğini gösteriyoruz.”

Kapıdan kimin gireceğini bilemezsiniz

40 yaşında Veysel Bey. Bu sektöre bir arkadaşının vasıtasıyla girmiş ve bu işi yapmaya başlamadan önce eşine durumu anlattığı zaman hiçbir problemle karşılaşmamış. “Çok şanslı bir adamım” diyor gülerek. Veysel Bey, bundan yıllar önce dükkân açarken özellikle Taksim bölgesini tercih etmiş. Çünkü kendisinin deyimiyle “Burası İstanbul olsa da, kapıdan kimin gireceğini bilemezsiniz. İstanbul’un belirli yerleri dışında erotik shop açamazsınız. Bu yüzden gerek turistlerin bu bölgede olması, gerekse Taksim bölgesinde yaşayan, gezmeye gelen insanların elit olmasından dolayı burada dükkânımı açmaya karar verdim.”



Bu arada hemen belirtelim, satışlar gayet iyi. Hatta yine Veysel Bey’in sözlerine göre bir on yıl öncesine göre çok daha iyi.



İnsanların ekonomik düzeyi yükseldikçe erotik shoplara ilginin arttığını söyleyen Veysel T, “Bizim müşteri pörtföyümüz oldukça elit. Bu bütün erotik shoplar için geçerlidir. Asgari ücretle çalışan kişi, geçinme derdinden seks hayatı için harcayacağı parayı lüks ve de gereksiz olarak görür. Bu yüzden erotik shoplar belirli bir gelir seviyesine hitap eder” diyor.

İstek artıran çikolatalar, parfümler, spreyler...

Sorularımızı cevaplayan isimlerden biri de 20’li yaşlarındaki Rıdvan Yasavur oldu. CinselEczaShop isimli mağazada çalışan Yasavur, işe ilk girdiği zaman başta ailesi olmak üzere yakın arkadaşlarından tepkiler almış. Kendisinin de çekinceleri varmış ama şimdi bu çekincelerden eser kalmadığını söylüyor. Bu erotik shopun diğerlerinden farkı ise seks ürünlerinin yanı sıra bitkisel ürünlerin de bu shopta yer alması. Kulağınıza farklı gelebilir ama bu dükkânda cinsel arzu ve istekleri artıran parfümler, çikolatalar, spreyler, damlalar, kahveler gibi çok sayıda malzeme bulunuyor.

Boşanmanın ardında cinsel problem var

İkinci durağımız İstanbul’un Anadolu yakasında kentin en işlek caddelerinden birinde hizmet veren bir seks shop. Ancak ne dükkânın ismini ne de işletme sahibinin ismini yazabiliyoruz. Burası İstanbul’un en büyük seks shoplarından biri. İşletmecisi de 12 yıla yakın bir süredir bu sektörün içerisinde. Dükkâna girdiğiniz andan itibaren işletme sahibinin sözlerinin doğruluğunu anlıyorsunuz. Lüks ve konforlu bir şekilde dizayn edilmiş seks shop sanki büyük bir firmanın içerisine girmişsiniz hissini uyandırıyor bizde. O da, Veysel T. gibi insanların sektöre bakış açısından dert yanıyor ve başlıyor anlatmaya:

Avrupa’da yaygın

Avrupa’da bu sektör oldukça yaygın. Ama Türkiye’de insanların bakış açısından dolayı birinci kata inemiyorsunuz. Oysa biz insanların en hassas noktalarına hitap ediyoruz. Evet, sıradan bir mağaza olamıyorsunuz ama bu işi yapan insanların sıradan bir esnaftan hiçbir farkları yok. Sadece sattığımız ürünler farklı. Sonuçta bizim yaptığımız iş de bir ticaret. Oysa sağlıklı ve hijyenik bir birleşme için seks shoplara olumsuz yönde bakılmamalı. İlişkilerde yaşanan problemlerin, boşanmaların ardında genellikle cinsel problem var.

İnternetten sipariş veren polise gidemiyor

Gerek Hayal Sağlık Ürünleri dükkânının sahibi Veysel T’nin, gerekse adını vermek istemeyen İstanbul’un en büyük seks shop işletmecisinin müşterilerini uyardıkları en büyük konulardan biri “Sanal Seks Siteleri”. Vatandaşların internet sitesi ve satış mağazası olmayan bir yerden kesinlikle alışveriş yapmamaları gerektiğini söyleyen seks shop sahipleri bunun nedenini ise şu sözlerle anlatıyorlar:

Pakete taş koyuyorlar

“Şu anda sanal seks shoplarda yaşanan bir sıkıntı var. Bu sıkıntıyı kötü amaçlı bazı satıcılar yaratıyor. Nasıl oluyor; internet üzerinden sipariş alıyorlar, istenilen ürün neyse hazırlayıp paketleyip göndermeleri gerekirken içine paketin içine gazete kağıdı, taş, su şişesi gibi şeyler koyup gönderiyorlar. Çünkü kişi hiçbir zaman polise ya da savcılığa gidip ‘Ben vibratör aldım ya da şişme bebek aldım ama böyle bir şey başıma geldi’ diye şikâyette bulunamıyor, çekiniyorlar. Bazı insanlar da bunu fırsat biliyorlar. Nasılsa şikâyet etmiyorlar deyip satışa devam eden bir sürü sanal seks shop mağazası var. Müşterilerimize her zaman söylüyoruz, mümkünse mağazaya gidip alın.”

Seks shop’un ‘en’leri

En ucuzlar: Prezervatifler, vibratörler, kayganlaştırıcılar... En uygun fiyatlı vibratörler 30-40 liradan başlıyor. Fiyatlar 300-400 liraya kadar çıkabiliyor. Teknolojiden nasibini vibratörler de almış. Farklı bölümlerinden farklı şekil ve ritimlerde titreşim veren tavşan vibratörler en çok rağbet görenler arasında.

En çok satılanlar: Aşağı yukarı en ucuz ürünler ile aynı. Vibratörler, prezarvatifler ve geciktiriciler çok rağbet görüyor.

En pahalılar: Bir seks shopta bulabileceğiniz en yüksek fiyatlı seks malzemesi gerçek deri dokudan yapılan realistik mankenler. Şişme bebeklerden tamamen farklı olan ve görünümü ile bir insandan farkı olmayan bu mankenler yurtdışından geliyor. Fiyatı ise dudak uçuklatıyor. Bu gerçek bebeklerimizin fiyatları 3 bin ila 10 bin dolar arasında değişiyor.

En farklı ürünler: Seks shop dükkânlarında aşağı yukarı en ve boy bazında 1000’e yakın çeşit olması shop sahiplerini en farklı hangi ürünleri olduğu konusunda seçim yapmakta zorluyor. Yine de kendilerinin deyimiyle birkaç öneri de bulunabilmek mümkün. Pembe kelepçeler, maskeler, leopar kırmızı ve siyah renkleri ile kırbaçlar...

Yanlış bilinen gerçek: Bir seks shopta ortalama 1000’e yakın ürün çeşitliliği var. Yanlış bilinen bir gerçek ise adeta seks shoplarla bir anılan şişme bebeklerle ilgili. Zannedilenin aksine son zamanlarda çok fazla rağbet görmüyor. Beyaz tenli kadın ve erkek şişme bebeklerin siyah tenli modelleri var.

Arka planda kadın

Kadınlar da bu mağazalara geliyor. Ancak seks malzemeleri müşteri profiline baktığımız zaman, erkekler çoğunlukta. Seks shop sahiplerinin ortak fikri yüzde 70’den fazlasının erkek olduğu yönünde. Lakin, bu rakam sizi aldatmasın. Çünkü seks shop sahipleri bu rakamları verirken aynı zamanda küçük bir eklemede bulunuyorlar: “Daha çok erkekler geliyor. Ama biz biliyoruz ki erkeklerin pek çoğunu da gönderen yine kadınlar.”

Gizli kapaklı iş yok

Seks shop yahut erotik shop dediğimiz dükkânlar, düşünüldüğü gibi basık ya da sadece penceresi olan gizli kapaklı işlerin döndüğü yerler değil. Aksine içeri girdiğiniz anda yanlış yere girip girmediğinizi kontrol için şöyle bir tekrar etrafa bakıyorsunuz. Bu işi uzun yıllardır ve profesyonel bir şekilde yapan seks shoplar, kendilerini bir sağlık uzmanı gibi gördükleri için temizliğe, düzene ve müşterilerinin konforuna özen göstermişler. Tabii ki dükkânların tasarım ve dizaynı yapılırken belirli renklerin seçimine bilhassa özen gösterildiğini fark ediyorsunuz. Kırmızı ve pembe tonlar bu tarz dükkânların vazgeçilmezi.