Kadınlar, erkeklerden daha güzel konuşuyor

T24 - Güzel görünme konusunda hassas olan kadınlar, güzel konuşmak konusunda da aynı hassasiyete sahip... Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Murat Bulut, toplumda kadınların erkeklere göre daha güzel konuştuğunu savundu.



Diksiyon uzmanı Bulut, diksiyon eğitiminin günümüzde önemli olduğunu belirterek, diksiyonun geçmişte de önemli olduğunu ancak günümüzdeki kadar önem arz etmediğini belirtti.



Türkiye'de üniversite mezunlarının sayısının arttığını anımsatan Bulut, ''Diğer donanımların yanında diksiyonun da iyi olması çok önemli. İletişim Fakültesi mezunu sayısı çok fazla ama bunların arasındaki fark donanımlarıyla ortaya çıkıyor. Kişinin kendisini çok iyi ifade etmesi gerekiyor. Çok başarılı bir diş hekimi işiyle çok mahir olmasına rağmen, sosyal yanı zayıf, kendini ifade edemiyorsa bu hekim çok tercih edilmez'' diye konuştu.



Diksiyon eğitimine verilen ilginin son yıllarda arttığını ifade eden Bulut, 2002 yılında diksiyon eğitimi vermeye başladığı zaman 20 kişiyi biraraya zor getirdiğini belirterek, ''Erzurum'da diksiyon eğitimi vermeye başladığım zaman 'diksiyon' kursuna, 'direksiyon' kursu diyenler bile vardı. Ama bugün, diksiyon kursuna bin kişi müracaat ediyor.Hepsine cevap veremeyebiliyoruz.'' şeklinde konuştu.

''Her meslekten ilgi var"



Diksiyon kurslarına özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiğinin altını çizen Bulut, şunları kaydetti:



''Diksiyon kurslarına, iletişim fakültesinin yanında tıp fakültesinden de yoğun talep geliyor. Tabii bunların içerisinde bir sınıflandırma yaparsak, kadınların erkeklere göre diksiyon kurslarına ilgisi daha fazla. Kurslara bin kişi müracaat ediyorsa, bunların 800'ü kadın oluyor. Diksiyon kurslarına katılan kadınlar, erkeklere göre daha iyi konuşuyor. Bunun en önemli sebebi, yıllardır verdiğimiz derslerden edindiğimiz tecrübeyle söylüyorum. Erkekler daha çok sokak ağzı konuşuyor. 'Racon' diye tabir edilen bir ağız vardır ya bu konuşma şekli erkekler arasında daha yaygın.



Kadınlar bu tür konuşmalardan kendilerini arındırdıkları için erkeklere göre daha iyi konuştuklarını iddia edebiliriz. Kursa katılanlardan bugüne kadar yaptığım tahlilde; kadınlar, erkeklere göre daha iyi konuşuyor. Kurstaki başarıları da erkeklere göre daha yüksek.''



Diksiyon kurslarına ev hanımlarından da büyük ilgi olduğunu vurgulayan Bulut, ''Diksiyon kurslarımıza çalışanların yanısıra ev hanımları da yoğun ilgi gösteriyor. Yaşları 30 ile 40 arasındaki ev hanımları çeşitli iddialarla, güzel konuşmak için, eşleriyle iddiaya girdikleri için geliyorlar.'' diye konuştu.

"Yöresel ağızdan kurtulmak için geliyorlar"



Yöresel ağızla konuşan bir erkeğin konuşması sıradan algılanırken, özellikle çalışan bir kadının yöresel ağızlf konuşmanın çok dikkat çektiğini belirten Bulut, bir çok kadının bu nedenle diksiyon kursuna geldiğini söyledi.



Türkiye'nin her bölgesinde yöresel ağızların olduğunu anımsatan Bulut, şöyle dedi:



''Doğu Anadolu Bölgesi'nin, Karadeniz'in, Akdeniz'in kısaca her bölgenin bir şivesi var. Her bölgenin konuşmasında sıkıntılar var. (E)ler açık, (a)lar kısa ya da (ke)ler, (ka)laşıyor. Bunlardan bazıları hemen dikkati çeker. Kişi böyle bir konuşmaya sahipse, bir de sosyal bir ortamdaysa, konuşması hemen dikkat çekecektir. Bu tür ortamlarda hassasiyet oluyor ve diksiyon eğitimi alma ihtiyacı duyuyorlar.''

Hem güzel görünmek, hem de güzel konuşmak



Yapısal olarak kadınların güzel konuşma konusunda daha hassas olduğunu belirten Bulut, ''Kadınlar, nasıl güzel olmak için daha hassas iseler güzel konuşmak için de böyle bir hassasiyetleri var. Kadınlar hem daha başarılı oluyor, hem de erkeklere göre daha güzel konuşuyorlar'' dedi.



Bulut, ''Kursa katılanlar, 'Bizim konuşmamız, 3 ay sonra ne kadar değişecek? Ya da bizim sesimiz ne kadar değişecek?' diye soruyorlar. Diksiyon eğitimi ile ses değişmez. Ses doğuştan gelen bir özelliktir. Sesinizin rengi değişmez, ancak diksiyonla sesinizi cilalarsınız. Ses kulağa hoş gelir. Zaten diksiyonun amacı da budur. Sesin kulağa hoş gelmesidir'' şeklinde konuştu.



