Kadınlar daha eşit bir dünya için koşuyor

T24- Kadınlar daha iyi bir dünya için koştular. Oyuncu Wilma Elles’in de katıldığı Antalya’daki ‘Yüksek Topuklar’ koşusunun geliri sivil toplum kuruluşlarına bağışlanacak. Şanlıurfa’da Kadınlar Koşusu’na katılanlar çocuk gelinlere karşı sesini yükseltti.

Antalya’da geliri 4 STK’ya verilmek üzere düzenlenen Runtalya Maratonu kapsamındaki ilk “Yüksek Topuklar” koşusuna topuk sesleri hâkimdi. “Her kadının topuk sesi farklıdır” temalı Runtalya Yüksek Topuk Koşusu’na katılan kadınlar, en az 7 santim yüksekliğindeki ayakkabılarıyla koştu. “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisinde Carolin’i canlandıran Alman oyuncu Wilma Elles de koşucular arasındaydı. Devam eden maratonlardan elde edilen gelir, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Buğday Derneği’ne aktarılacak.

100 metrelik Yüksek Topuk Koşusu’nu Semra İşcen (14,9 saniye) birinci olarak bitirdi ve 3 bin lira kazandı. Yarışta ikinci olan Şükriye Yıldız (15,7 saniye) 2 bin ve üçüncü olan Emine Tuğla Er (16.5 saniye) de 1000 TL’lik ödül aldı.

Şanlıurfa, Karaköprü Belde Belediyesi’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında düzenlediği 3 kilometrelik koşuda, 300 kadın yarıştı. Koşuya katılan kadınlar, “Küçük yaştaki gelinlere hayır”, “Kadın şiddetine son”, “Kanseri erken tanı kendini koru” yazılı dövizler taşıdı. Startın verilmesiyle yarışa başlayan kadınlardan bazıları bir süre sonra yürümeye başladı, bazıları da ara sokaklardan bitiş noktasına gitmeyi denedi. Koşuda dereceye giren Derya Canbeyli, Bahar Dağ, Nuray Akdağ cumhuriyet altınıyla ödüllendirildi. Karaköprü Belde Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de dereceye giren yarışmacılara tişört hediye etti.