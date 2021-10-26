Afganistan'da kadınlar, Taliban yönetimine karşı 'dünyanın sessizliğini' protesto etti

Kabil'deki kadın aktivistler, salı günü uluslararası toplumun Taliban kontrolündeki Afganistan'daki krizlere karşı sessizliğini protesto etti. Protesto esnasında, "Dünya neden sessizce ölmemizi izliyor?" yazan pankartlar taşındı.

''Bugün herşeyden mahrumuz''

France 24'ın haberine göre, Afganistan'daki Kadın Aktivistlerin Kendiliğinden Hareketi'nin organizatörlerinden Wahida Amiri Fransız Basın Ajansı'na verdiği demeçte, "BM Genel Sekreteri'nden eğitim, çalışma ve haklarımızı desteklemesini istiyoruz. Bugün her şeyden mahrumuz." dedi.

Amiri, "Taliban'la bir zorumuz yok, sadece barışçıl bir şekilde gösteri yapmak istiyoruz" dedi. Taliban'ın kadınların işe dönmelerine veya çoğu kızın okula gitmesine izin vermemesi nedeniyle, kadınların sembolik gösterileri son haftalarda Kabil'de olağan bir olay haline geldi.

Geçen Perşembe günü yaklaşık 20 kadının 90 dakikadan fazla yürümesine izin verildi, ancak mitingi izleyen çok sayıda yabancı ve yerel gazeteci Taliban savaşçıları tarafından dövüldü.