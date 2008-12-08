Kadınlar bu yüzü istiyor

Dünyadaki milyonlarca kadın Scarlett Johansson'un yüzüne sahip olmak istiyor.



Dünyadaki milyonlarca kadın genç yıldız Scarlett Johansson'un yüzüne sahip olmak istiyor.. ABD'nin önde gelen estetik cerrahlarından Gart Fisher, kendisine başvuran kadınların pek çoğunun yüzünü Johansson'a benzetmek istediğini söyledi.



Yüzünün görünümünü değiştirmek isteyen kadınların en çok istediği çenelerinin ve burunlarının genç yıldıza benzemesi. Fisher bundan 10 yıl önce kadınların en çok Pamela Anderson'a benzemek istediklerini ama aradan geçen zamanda Scarlett Johansson'a benzemek isteyenlerin arttığını belirtti.

