T24 LogoT24 Logo
Magazin

Kadınlar bu yüzü istiyor

Dünyadaki milyonlarca kadın estetik yaptırarak Scarlett Johansson'un yüzüne sahip olmak istiyor.

08 Aralık 2008 02:00

Dünyadaki milyonlarca kadın Scarlett Johansson'un yüzüne sahip olmak istiyor.

Dünyadaki milyonlarca kadın genç yıldız Scarlett Johansson'un yüzüne sahip olmak istiyor.. ABD'nin önde gelen estetik cerrahlarından Gart Fisher, kendisine başvuran kadınların pek çoğunun yüzünü Johansson'a benzetmek istediğini söyledi.

Yüzünün görünümünü değiştirmek isteyen kadınların en çok istediği çenelerinin ve burunlarının genç yıldıza benzemesi. Fisher bundan 10 yıl önce kadınların en çok Pamela Anderson'a benzemek istediklerini ama aradan geçen zamanda Scarlett Johansson'a benzemek isteyenlerin arttığını belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24