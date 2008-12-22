Kadınlar ‘Bir Sürrealist: Salvador Dali’yi sevdi

Sakıp Sabancı Müzesi’ndeki “İstanbul’da bir Sürrealist: Salvador Dali” sergisine kadınlar erkeklerden daha fazla ilgi gösterdi. 3 ayda, 156 bin 720 kişinin ziyaret ettiğiserginin 92 bin 661 ziyaretçisi kadın. Sergi, 20 Ocak 2009’da sona erecek.



Sakıp Sabancı Müzesi’ndeki “İstanbul’da bir Sürrealist: Salvador Dali” sergisini, 3 ayda 156 bin 720 kişi ziyaret etti. Sakıp Sabancı Müzesi’nde 20 Eylül’de açılan serginin, 3 aylık süre içerisinde, 92 bin 661 kadın ile 64 bin 59 erkek ziyaretçisi oldu.



Sergi, en çok yüzde 34 ile 26-35 yaş grubu sanatsever tarafından ziyaret edildi. Bu grubu yüzde 28 ile 19-25 yaş grubu, yüzde 19 ile 0-18 yaş grubu, yüzde 13 ile 36-45 yaş grubu ve yüzde 6 ile de 46 yaş ve üzeri grup izledi. Sergiyi ziyaret edenler arasında 3 bin 600 da yabancı bulunuyor.



Müze yetkilileri, 20 Ocak 2009’da sona erecek sergiye üç ay boyunca gösterilen ilginin çok yoğun olduğunu belirtti. Yetkililer, özellikle serginin kapanmasına bir ay kala bu ilginin daha da artacağı görüşünde olduklarını bildirdi.



Sergide, Salvador Dali’nin 33 resmi, 113 çizimi, 111 gravürü ve 12 litografisinin de yer aldığı toplam 385 parça eseri bulunuyor.



“İstanbul’da Bir Sürrealist: Salvador Dali” retrospektifi, galeri sohbetleri ve film gösterimleriyle destekleniyor.



