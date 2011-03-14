-KADINLAR BASKETBOL TÜRKİYE KUPASI GALATASARAY'IN GAZİANTEP (A.A) - 13.03.2011 - Spor Toto Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası finalinde Galatasaray Medical Park, Tarsus Belediye'yi 68-53 yendi. Mersin Belediye-Galatasaray Medical Park karşılaşmasının galibi olan Galatasaray Medical Park, kupayı evine götürmeyi başardı. Karşılaşmaya Tarsus Belediye Naile Ivegin, Dominixue Dunyall Canty, Sübra İmren Siyahdemir, Alexis Kay Ree Hornbucle, Plenette Michelle Pierson, Galatasaray Medical Park ise Bahar Çağlar, Işıl Alben, Tamika Devonne Catchings, Seimone Delicia Augustus, Sylvia Shaqueria Fowles beşlisiyle başladı. Karşılaşmada, ilk basketi Mersin Belediye'den Dominique Dunyall Canty attı ve takım karşılaşmaya önde başladı. Bu basketin ardından Galatasaray Medical Park, Sylvia Shaqueria Fowles'in attığı sayıyla durum eşitlendi. İlk periyotun ilk dakikalarında Tarsus Belediyesi öndeyken, Galatasaray Medical Park, attığı sayılarla Tarsus Belediye ile arasındaki farkı 3'e çıkardı. Ataklarıyla Tarsus Belediye ile arasındaki farkı açan Galatasaray Medical Park, ilk periyotu 23-16 önde tamamladı. Galatasaray, ikinci periyotta Sylvia Shaqueria Fowles'in attığı sayıyla Mersin Belediye ile arasındaki farkı 9'a çıkardı. Tarsus Belediye, yaptığı ataklarla Galatasakray Medical Park ile arasındaki farkı 3'e indirdi. Devre Galatasaray Medical Park'ın 35-32 üstünlüğüyle sonuçlandı. İlk devrenin bitimine yaklaşık iki dakika kala Galatasaray Medical Park, Mersin Belediye ile arasındaki farkı 10'a yükseltti. Galatasaray'dan Palazoğlu'nun atışı sonrasında aradaki fark 12'ye yükseldi. Karşılaşmanın üçüncü periyot Galatasaray Medical Park'ın 52-41 üstünlüğüyle tamamlandı. Galatasaray Medical Park'tan Sylvia Fowles'in sayısı sonrasında iki takım arasındaki sayı farkı 14'e çıktı. Galatasaray, ataklarıyla Tarsus Belediye ile arasındaki farkı 15'e çıkardı ve karşılaşma Galatasaray Medical Park'ın 68-53 üstünlüğüyle tamamlandı. Galatasaray Medical Park, final kupasına sahip oldu. Final karşılaşmasının yıldız oyuncusu Galatasaray Medical Park'tan Sylvia Shaqueria Fowles seçildi. Karşılaşma sonunda takımlara kupa ve madalyaları verildi. Galatasaray Medical Park oyuncuları ve teknik ekibi, karşılaşma sonrasında büyük mutluluk yaşadı ve şampiyonluğu taraftarlarıyla da kutladı. Gaziantep Valisi Süleyman Kamçı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan ve Türkiye Basketbol Federasyonu Asbaşkanı Metin Şahin de takımları kutladı. Stat: Karataş Şahinbey Hakemler: Özlem Yalman, Yener Yılmaz, Semih Vural Tarsus Belediye: Naile Ivegin xx 4, Dominixue Dunyall Canty xxx 10, Kübra İmren Siyahdemir xx 3, Alexis Kay Ree Hornbucle xxx 12, Plenette Michelle Pierson xxx 11, Özge Yavaş xxx 6, Seda Erdoğan xx 4, Shyraa Quontae Ely xx 3 Galatasaray Medical Park: Bahar Çağlar xx 4, Işıl Alben xxx 6, Tamika Devonne Catchings xxx 11, Seimone Delicia Augustus xxx 8, Sylvia Shaqueria Fowles xxx 26, Emine Tuğba Palazoğlu xxx 4, Doneeka Danyell Hodges xxx 4, Dürdane Gülşah Gümüşay xx, Melisa Can xxx 5 1. Periyot: 16-23 Devre: (32-35 Galatasaray Medical Park lehine) 3. Periyot: 41-52