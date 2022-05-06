Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist Fenerbahçe Safiport

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off'larında Fenerbahçe Safiport, Nesibe Aydın'ı 100-78 mağlup ederek finale kaldı.

Fenerbahçe Safiport, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi üçüncü maçında Nesibe Aydın'a konuk oldu.

Mücadeleden 100-78 galip ayrılan sarı-lacivertli takım, seride durumu 3-0'a getirdi ve adını finale yazdırdı.

TOBB ETÜ Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 61-37 önde kapatan Fenerbahçe Safiport'ta Alina Iagupova 19, Elizabeth Williams ve Kayla McBride 17'şer sayıyla mücadele etti. Ev sahibi ekipte ise 25 sayı üreten Alaina Coates, mücadelenin en skorer ismi oldu.

Fenerbahçe Safiport finalde ise ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi - OGM Ormanspor eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak.