Kadınlar Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe'nin!

Basketbolda Kadınlar 22. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe, Galatasaray Odeabank'ı 56-48 mağlup ederek kazandı. Geçtiğimiz sezon ligi ve kupayı Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, bu maçla beraber hem rövanşı aldı hem de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı üst üste 3. kez kazanmış oldu.

22. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Galatasaray Odeabank ile Fenerbahçe, Samsun’da karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, MCoughtry veTina Charles’ın skorer oyunuyla Galatasaray Odeabank’ı 56-48 mağlup etti ve 10. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı müzesine götürdü.

Maçtan kritik anlar

Karşılaşma karşılıklı basketlerle başlarken, ilk 5 dakikayı Fenerbahçe 12-9 üstün geçti. MCoughtry’nin skorer oyunuyka farkı açmaya başlayan sarı lacivertliler, çeyreğin son 3 dakikasına girilirken farkı 7 sayıya çıkardı: 9-16. Ancak farkın daha fazla açılmasına izin vermeyen Galatasaray Odeabank, çeyreğin sonunda skoru 14-16’ya getirerek farkı 2 sayıya indirdi.

İkinci çeyrek de karşılıklı basketlerle başlarken, ilk 3 dakika 22-22 eşitlikle geçildi. MCoughtry’nin hücumda yeniden ön plana çıkmasıyla birlikte Fenerbahçe yeniden öne geçti ve arayı açmaya başladı. Tina Charles’ın da katkı yapmaya başlamasıyla birlikte sarı lacivertliler farkı çift hanelere taşıdı: 22-32. Kontrolü elinde tutan Fenerbahçe soyunma odasına 32-26 önde gitti.

İkinci devreye takımlar hücumda istediği gibi başlayamadı. İki takım da skor üretmekte zorlanırken, ilk 5 dakikalık bölümü Fenerbahçe 34-28 üstün geçti. Martinez ve Bone ile üst üste sayılar bulan Galatasaray Odeabank oyuna tutunmaya çalıştı. Ancak Fenerbahçe kolay basketler bulmaya devam ederek son çeyreğe 10 sayılık avantajla 44-34 önde girdi.

Fenerbahçe son çeyreğe de daha etkili başladı ve farkı 15 sayıya kadar çıkardı: 36-49. MCoughtry ve Tina Charles ikilisiyle oyunun kontrolünü elinde tutan sarı lacivertliler son 3 dakikaya 53-42 üstün girdi. Son 1.5 dakikaya girilirken sarı kırmızılılar farkı 7 sayıya indirdi, ancak aranın daha fazla kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe salondan 56-48 galip ayrılarak 5. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı müzesine götürdü.

Fenerbahçe'de Tina Charles 18 sayı, 11 ribaundla double double yaparken, MCoughtry 18 sayı ve 8 ribaundla galibiyette büyük pay sahibi oldu. Bojovic de 8 sayı, 5 asist ve 2 ribaundla mücadele etti. Galatasaray Odeabank'ta Kelsey Bone'un 14 sayı, 8 ribaund, 2 asisti ile Nuria Martinez'in 11 sayı, 4 asist ve 2 ribaundu mağlubiyeti engelleyemedi.

Sezon Şampiyon Finalist

1992-1993 Galatasaray BOTAŞ Spor

1993-1994 Galatasaray BRİSA Spor

1994-1995 Galatasaray Fenerbahçe

1995-1996 Galatasaray BRİSA Spor

1996-1997 Galatasaray BOTAŞ Spor

1997-1998 Galatasaray BRİSA Spor

1998-1999 Fenerbahçe Galatasaray

1999-2000 Fenerbahçe Galatasaray

2000-2001 Fenerbahçe BOTAŞ Spor

2001-2002 BOTAŞ Spor Fenerbahçe

2002-2003 BOTAŞ Spor Erdemirspor

2003-2004 Fenerbahçe Erdemirspor

2004-2005 Fenerbahçe Beşiktaş

2005-2006 Beşiktaş CT Fenerbahçe

2006-2007 Fenerbahçe Beşiktaş Cola Turka

2007-2008 Galatasaray Fenerbahçe

2008-2009 Mersin BŞB Fenerbahçe

2009-2010 Fenerbahçe Galatasaray Medical Park

2010-2011 Galatasaray MP Fenerbahçe

2011-2012 Fenerbahçe Galatasaray

2012-2013 Fenerbahçe Galatasaray Odeabank