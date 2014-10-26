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Spor

Kadınlar Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe'nin!

22. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe, Galatasaray'ı 56-48 mağlup ederek şampiyon oldu

26 Ekim 2014 21:16

Basketbolda Kadınlar 22. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe, Galatasaray Odeabank'ı 56-48 mağlup ederek kazandı. Geçtiğimiz sezon ligi ve kupayı Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, bu maçla beraber hem rövanşı aldı hem de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı üst üste 3. kez kazanmış oldu.

22. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Galatasaray Odeabank ile Fenerbahçe, Samsun’da karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, MCoughtry veTina Charles’ın skorer oyunuyla Galatasaray Odeabank’ı 56-48 mağlup etti ve 10. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı müzesine götürdü.

 

Maçtan kritik anlar 

 

Karşılaşma karşılıklı basketlerle başlarken, ilk 5 dakikayı Fenerbahçe 12-9 üstün geçti. MCoughtry’nin skorer oyunuyka farkı açmaya başlayan sarı lacivertliler, çeyreğin son 3 dakikasına girilirken farkı 7 sayıya çıkardı: 9-16. Ancak farkın daha fazla açılmasına izin vermeyen Galatasaray Odeabank, çeyreğin sonunda skoru 14-16’ya getirerek farkı 2 sayıya indirdi.

İkinci çeyrek de karşılıklı basketlerle başlarken, ilk 3 dakika 22-22 eşitlikle geçildi. MCoughtry’nin hücumda yeniden ön plana çıkmasıyla birlikte Fenerbahçe yeniden öne geçti ve arayı açmaya başladı. Tina Charles’ın da katkı yapmaya başlamasıyla birlikte sarı lacivertliler farkı çift hanelere taşıdı: 22-32. Kontrolü elinde tutan Fenerbahçe soyunma odasına 32-26 önde gitti.

İkinci devreye takımlar hücumda istediği gibi başlayamadı. İki takım da skor üretmekte zorlanırken, ilk 5 dakikalık bölümü Fenerbahçe 34-28 üstün geçti. Martinez ve Bone ile üst üste sayılar bulan Galatasaray Odeabank oyuna tutunmaya çalıştı. Ancak Fenerbahçe kolay basketler bulmaya devam ederek son çeyreğe 10 sayılık avantajla 44-34 önde girdi.

Fenerbahçe son çeyreğe de daha etkili başladı ve farkı 15 sayıya kadar çıkardı: 36-49. MCoughtry ve Tina Charles ikilisiyle oyunun kontrolünü elinde tutan sarı lacivertliler son 3 dakikaya 53-42 üstün girdi. Son 1.5 dakikaya girilirken sarı kırmızılılar farkı 7 sayıya indirdi, ancak aranın daha fazla kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe salondan 56-48 galip ayrılarak 5. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı müzesine götürdü.

Fenerbahçe'de Tina Charles 18 sayı, 11 ribaundla double double yaparken, MCoughtry 18 sayı ve 8 ribaundla galibiyette büyük pay sahibi oldu. Bojovic de 8 sayı, 5 asist ve 2 ribaundla mücadele etti. Galatasaray Odeabank'ta Kelsey Bone'un 14 sayı, 8 ribaund, 2 asisti ile Nuria Martinez'in 11 sayı, 4 asist ve 2 ribaundu mağlubiyeti engelleyemedi.    

Sezon             Şampiyon            Finalist 

1992-1993     Galatasaray         BOTAŞ Spor 
1993-1994     Galatasaray         BRİSA Spor 
1994-1995     Galatasaray         Fenerbahçe 
1995-1996     Galatasaray         BRİSA Spor 
1996-1997     Galatasaray         BOTAŞ Spor 
1997-1998     Galatasaray         BRİSA Spor 
1998-1999     Fenerbahçe         Galatasaray 
1999-2000     Fenerbahçe         Galatasaray 
2000-2001     Fenerbahçe         BOTAŞ Spor 
2001-2002     BOTAŞ Spor      Fenerbahçe 
2002-2003     BOTAŞ Spor      Erdemirspor 
2003-2004     Fenerbahçe          Erdemirspor 
2004-2005     Fenerbahçe        Beşiktaş 
2005-2006     Beşiktaş CT       Fenerbahçe 
2006-2007     Fenerbahçe        Beşiktaş Cola Turka 
2007-2008     Galatasaray        Fenerbahçe 
2008-2009     Mersin BŞB       Fenerbahçe 
2009-2010     Fenerbahçe        Galatasaray Medical Park 
2010-2011     Galatasaray MP  Fenerbahçe 
2011-2012     Fenerbahçe        Galatasaray 
2012-2013     Fenerbahçe        Galatasaray Odeabank

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