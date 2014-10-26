Kadınlar Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası Fenerbahçe'nin!

Basketbolda Kadınlar 22. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı Fenerbahçe, Galatasaray Odeabank'ı 56-48 mağlup ederek kazandı. Geçtiğimiz sezon ligi ve kupayı Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, bu maçla beraber hem rövanşı aldı hem de Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı üst üste 3. kez kazanmış oldu.
22. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Galatasaray Odeabank ile Fenerbahçe, Samsun’da karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, MCoughtry veTina Charles’ın skorer oyunuyla Galatasaray Odeabank’ı 56-48 mağlup etti ve 10. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı müzesine götürdü.
Maçtan kritik anlar
Karşılaşma karşılıklı basketlerle başlarken, ilk 5 dakikayı Fenerbahçe 12-9 üstün geçti. MCoughtry’nin skorer oyunuyka farkı açmaya başlayan sarı lacivertliler, çeyreğin son 3 dakikasına girilirken farkı 7 sayıya çıkardı: 9-16. Ancak farkın daha fazla açılmasına izin vermeyen Galatasaray Odeabank, çeyreğin sonunda skoru 14-16’ya getirerek farkı 2 sayıya indirdi.
İkinci çeyrek de karşılıklı basketlerle başlarken, ilk 3 dakika 22-22 eşitlikle geçildi. MCoughtry’nin hücumda yeniden ön plana çıkmasıyla birlikte Fenerbahçe yeniden öne geçti ve arayı açmaya başladı. Tina Charles’ın da katkı yapmaya başlamasıyla birlikte sarı lacivertliler farkı çift hanelere taşıdı: 22-32. Kontrolü elinde tutan Fenerbahçe soyunma odasına 32-26 önde gitti.
İkinci devreye takımlar hücumda istediği gibi başlayamadı. İki takım da skor üretmekte zorlanırken, ilk 5 dakikalık bölümü Fenerbahçe 34-28 üstün geçti. Martinez ve Bone ile üst üste sayılar bulan Galatasaray Odeabank oyuna tutunmaya çalıştı. Ancak Fenerbahçe kolay basketler bulmaya devam ederek son çeyreğe 10 sayılık avantajla 44-34 önde girdi.
Fenerbahçe son çeyreğe de daha etkili başladı ve farkı 15 sayıya kadar çıkardı: 36-49. MCoughtry ve Tina Charles ikilisiyle oyunun kontrolünü elinde tutan sarı lacivertliler son 3 dakikaya 53-42 üstün girdi. Son 1.5 dakikaya girilirken sarı kırmızılılar farkı 7 sayıya indirdi, ancak aranın daha fazla kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe salondan 56-48 galip ayrılarak 5. kez Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı müzesine götürdü.
Fenerbahçe'de Tina Charles 18 sayı, 11 ribaundla double double yaparken, MCoughtry 18 sayı ve 8 ribaundla galibiyette büyük pay sahibi oldu. Bojovic de 8 sayı, 5 asist ve 2 ribaundla mücadele etti. Galatasaray Odeabank'ta Kelsey Bone'un 14 sayı, 8 ribaund, 2 asisti ile Nuria Martinez'in 11 sayı, 4 asist ve 2 ribaundu mağlubiyeti engelleyemedi.
Sezon Şampiyon Finalist
1992-1993 Galatasaray BOTAŞ Spor
1993-1994 Galatasaray BRİSA Spor
1994-1995 Galatasaray Fenerbahçe
1995-1996 Galatasaray BRİSA Spor
1996-1997 Galatasaray BOTAŞ Spor
1997-1998 Galatasaray BRİSA Spor
1998-1999 Fenerbahçe Galatasaray
1999-2000 Fenerbahçe Galatasaray
2000-2001 Fenerbahçe BOTAŞ Spor
2001-2002 BOTAŞ Spor Fenerbahçe
2002-2003 BOTAŞ Spor Erdemirspor
2003-2004 Fenerbahçe Erdemirspor
2004-2005 Fenerbahçe Beşiktaş
2005-2006 Beşiktaş CT Fenerbahçe
2006-2007 Fenerbahçe Beşiktaş Cola Turka
2007-2008 Galatasaray Fenerbahçe
2008-2009 Mersin BŞB Fenerbahçe
2009-2010 Fenerbahçe Galatasaray Medical Park
2010-2011 Galatasaray MP Fenerbahçe
2011-2012 Fenerbahçe Galatasaray
2012-2013 Fenerbahçe Galatasaray Odeabank