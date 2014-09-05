T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kadınlar barış için sokakta

'Barış İçin Kadın Girişimi' Ortadoğulu kadınlarla dayanışmak amacıyla 7 Eylül akşamı 20 ilde eylem düzenleyecek

05 Eylül 2014 18:47

Ortadoğu’daki kadınlara destek amacıyla düzenlenen etkinlik için kadınlar "Savaşın Ortadoğu'yu; Rojava'yı, Şengal'i, Gazze'yi kasıp kavurduğu bir ortamda, çatışmasızlık sürecinin yarattığı olanakları, kadınların barış mücadelesine taşımak için 7 Eylül Pazar akşamı sokaklardayız!” dedi.

Kadınlar, 7 Eylül'de 20 kentte "Kadınların öfkesi sınırları aşıyor. Ortadoğulu kadınlar yalnız değildir" diyerek, sokaklarda olacak.

Etha’nın haberine göre kadınlar 7 Eylül Pazar günü, İstanbul, Ankara başta olmak üzere 20 ayrı şehirde saat 19.00'da eylem gerçekleştirecek.

Barış İçin Kadın Girişimi tarafından "Kadınların öfkesi sınırları aşıyor" sloganıyla düzenlenen eyleme ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: "Savaşın Ortadoğu'yu; Rojava'yı, Şengal'i, Gazze'yi kasıp kavurduğu bir ortamda, çatışmasızlık sürecinin yarattığı olanakları, kadınların barış mücadelesine taşımak için 7 Eylül Pazar akşamı sokaklardayız! Bugün Ortadoğu'yu altüst eden savaş gibi, otuz yıldır bu topraklarda süren savaşın da kadına yönelik erkek şiddetiyle bağlantılı olduğunu biliyoruz. Barışı bahşetmediler ve etmeyecekler... Barışa dair kadınlar yıllardır söz üretiyor. Barışın tesisinde kadınların gerçeği ve talepleri yer alıncaya kadar söyleyeceğiz, susmayacağız, ısrar edeceğiz. 7 Eylül'de 20 ayrı şehirde aynı saatlerde 'Kadınların öfkesi sınırları aşıyor. Ortadoğulu Kadınlar Yalnız Değildir' ana sloganıyla sokaklarda olacağız. Eylemler sırasında iller arasında canlı bağlantılar ve savaş hakikatleri ile ilgili gösterimler yapılacak."

 

ETİKETLER

kadıneylemrojavadestekortadoğueylülakşamıilsaat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24