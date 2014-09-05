Kadınlar barış için sokakta

Ortadoğu’daki kadınlara destek amacıyla düzenlenen etkinlik için kadınlar "Savaşın Ortadoğu'yu; Rojava'yı, Şengal'i, Gazze'yi kasıp kavurduğu bir ortamda, çatışmasızlık sürecinin yarattığı olanakları, kadınların barış mücadelesine taşımak için 7 Eylül Pazar akşamı sokaklardayız!” dedi.

Kadınlar, 7 Eylül'de 20 kentte "Kadınların öfkesi sınırları aşıyor. Ortadoğulu kadınlar yalnız değildir" diyerek, sokaklarda olacak.

Etha’nın haberine göre kadınlar 7 Eylül Pazar günü, İstanbul, Ankara başta olmak üzere 20 ayrı şehirde saat 19.00'da eylem gerçekleştirecek.

Barış İçin Kadın Girişimi tarafından "Kadınların öfkesi sınırları aşıyor" sloganıyla düzenlenen eyleme ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: "Savaşın Ortadoğu'yu; Rojava'yı, Şengal'i, Gazze'yi kasıp kavurduğu bir ortamda, çatışmasızlık sürecinin yarattığı olanakları, kadınların barış mücadelesine taşımak için 7 Eylül Pazar akşamı sokaklardayız! Bugün Ortadoğu'yu altüst eden savaş gibi, otuz yıldır bu topraklarda süren savaşın da kadına yönelik erkek şiddetiyle bağlantılı olduğunu biliyoruz. Barışı bahşetmediler ve etmeyecekler... Barışa dair kadınlar yıllardır söz üretiyor. Barışın tesisinde kadınların gerçeği ve talepleri yer alıncaya kadar söyleyeceğiz, susmayacağız, ısrar edeceğiz. 7 Eylül'de 20 ayrı şehirde aynı saatlerde 'Kadınların öfkesi sınırları aşıyor. Ortadoğulu Kadınlar Yalnız Değildir' ana sloganıyla sokaklarda olacağız. Eylemler sırasında iller arasında canlı bağlantılar ve savaş hakikatleri ile ilgili gösterimler yapılacak."