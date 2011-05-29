Kadınlar artık ütü yapmıyor

T24 - Malatya'da evlerden aldıkları elbiselerin her birini 1 liraya ütüleyerek, tekrar adrese teslim eden ütücüler büyük ilgi görüyor.





Kentte bir süreden beri hizmet veren ütücü Halil Yücel, kent merkezinde hizmet veren 3 ütücünün yoğun bir iş hacmi yaşadığını söyledi. Yücel, işe başladıklarında ilk olarak çalışan çiftleri hedef kitle olarak belirlediklerini ancak ev hanımlarının da beklenenin üzerinde ilgi gösterdiğini kaydetti.





İnsanların yaşam standartlarının artmasıyla aile ve çocuklarına daha fazla vakit ayırdıklarını anlatan Yücel, günlük ev işlerinin de ''zaman alan teferruat'' olarak görüldüğünü ve bunun da bir pazara dönüştüğünü belirtti. Evlerde bulunan ütülerin artık kullanılmadığı için çocukların oyuncağı haline geldiği öne süren Yücel, şöyle konuştu:





''Gelişen teknoloji, insanların yaşam standartlarının yükselmesi, ailedeki çiftlerin çalışıyor olması, artık insanların aile ve çocuklarına daha fazla zaman ayırmasına neden oluyor. Bu da bizim sektörümüze önemli bir katkı sağlıyor. Tüm bunları göz önüne alarak kendimize bir iş alanı yaratmak istedik. Şu anda geniş bir müşteri potansiyelimiz var. Evlerden aldığımız elbiseleri ütüledikten sonra yine servisimizle adrese teslim ediyoruz. Her bir parçayı 1 liraya ütülüyoruz. Meblağın küçük olması insanların ilgisini arttırıyor.''







Ev hanımları daha çok ilgi gösterdi



Çalışan çiftlere yönelik başlattıkları uygulamada gelişen müşteri profilinin kendilerini şaşırttığını anlatan Yücel, sözlerine şöyle devam etti:





''Hiç şüphesiz işe başlarken ilk olarak hitap edeceğimiz kesimin çalışan çiftler olacağını düşünüyorduk. Çünkü çalışan çiftler evde daha az zaman geçirdiklerinden bu süreyi ailelerine ayırmak isteyecekti. Ancak bir süre sonra ev hanımlarının ilgisinin azımsanmayacak kadar yüksek olduğunu gördük. Malatyalı ev hanımları ütü işinden kurtuldu diyebiliriz. Hatta bir müşterimiz bize 'Eşim servisle almanızı istemiyor. Komşular ütü yapmadığını öğrenmesin' dedi.''





Artan talepler karşısında ''abonelik'' sistemine başladıklarını aktaran Yücel, ''Torbalarla aldığımız elbiseleri ütüledikten sonra taşınabilir gardıroplara yerleştirerek, evlere teslim ediyoruz. Yaptığımız iş artık ciddi bir pazara dönüştü'' diye konuştu.





