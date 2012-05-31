Kadınlar 3 Haziran'da 'Bedenimiz Bizimdir' eyleminde buluşuyor

Kadın örgütleri, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kürtaj cinayettir, sezaryene de karşıyım" çıkışı ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın "Konu Bakanlar Kurulu'na gelecek" açıklamasının ardından kürtaj yasağı girişimini protesto etmek için buluşma kararı aldı. Facebook'ta "Bedenimiz bizimdir" sloganıyla duyurusu yapılan eylem, 3 Haziran'da Kadıköy'de gerçekleştirilecek.

İşte o çağrı:

"Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün katıldığı uluslararası bir konferansta yaptığı konuşmada, bu sefer de kadınların kazanılmış en temel haklarından biri olan kürtaj hakkına saldırdı

Başbakan Tayyip Erdoğan, Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı Eylem Programı’nın uygulanmasına ilişkin 5.Uluslararası Parlamenterler Konferansı kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, kürtaj hakkını hedef aldı. Yaptığı açıklamada kürtajı cinayet olarak tanımlayan Erdoğan, sezaryenle doğuma da karşı olduğunu ifadelerine ekledi. AKP’nin kadın düşmanı politikalarını gözler önüne serercesine sarf ettiği sözlerle, kadını aile içinde tanımlamayı sürdürürken “3 çocuk” isteğini de yineledi.

Çocuklar konusunda yaşadığı “hassasiyetin” yaptığı açıklamada etkili olduğunu ifade ederken, Uludere’de katledilen çocuklar için ise, acılara duyarlı olmaktan uzak bir yaklaşımla: “Her kürtaj bir Uludere’dir” şeklinde buyurdu.

Kadın bedeni üzerinde dönen ve kadınların kazanılmış haklarına saldıran kadın düşmanı açıklamaların ve uygulamaların artarak devam edeceği bir kez daha görülmüştür.

Buna karşı kadınlar olarak kazanılmış haklarımızı gasp ettirmeyeceğimizi, başbakanın kürtaj ve kadın bedeni üzerine söz söyleme hakkının olmadığını ve kadınlar üzerinde giderek artan şiddet, baskıya karşı gücümüzü kadın düşmanlarına birlikte gösterelim.

3 Haziran Pazar günü saat 14.00'da Kadıköy'de buluşalım"