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Kadınlar 25 Kasım'da erkek şiddetine karşı sokaklara çıkıyor

20 Kasım 2020 09:03

Kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü’nde ülkenin dört bir yanında erkek şiddetine karşı sokaklara çıkıyor. İstanbul’daki kadınlar, ‘Haklarımız, hayatlarımız ve birbirimiz için 25 Kasım’da sokaklardayız’ sloganıyla bu yıl Kadıköy’deki Beşiktaş İskelesi’nde saat 19.30’da bir araya gelecek.

Ülkenin dört bir yanında sokağa çağrı yapan kadınlar, bu yıl da erkek şiddetine karşı yaşamı, özgürlüğü ve eşitliği savunmaya devam ediyor. Kadınların kent kent eylem ve etkinlik takvimi şöyle:

♦ Ankara: Çankaya Belediyesi önü, 18.00

♦ İzmir: Alsancak Halk Bank önü, 18.30

♦ Eskişehir: Espark önü, 18.30

♦ Bursa: Formara Meydanı, 18.30

♦ Adana: Heykelli Park, 18.00

♦ Antep: Balık Parkı (Yeşilsu Parkı), 15.30

♦ Mersin: Kushimato Sokağı, 18.00

♦ Çanakkale: Mümtaz Pirinçciler Meydanı, 18.00

♦ Samsun: Şehir Kulübü önü, 18.00

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