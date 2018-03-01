Kadınlar, 11 Mart'ta Maltepe'de toplanıyor

Kadınlar, 11 Mart Pazar günü saat 15.00’da Maltepe'deki Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sorunlarını konuşmak için Türkiye Kadın Meclisi toplantısında buluşacak.

Türkiye’nin tüm bölgelerindeki 30’u aşkın ilden kadınlar toplantıda kadınların geleceğini, kadın ve çocuk düşmanı politikalara karşı çözüm yollarını herkesin eşit söz hakkına sahip olacağı Kadın Meclisi’nde konuşacak.

Kadın Meclisleri'nden yapılan açıklamada, "Aramızda olacak kadınlar arasında şiddete uğramış kadınlar, öldürülen kadınların aileleri, müzisyen - sanatçı dostlarımız da olacak. Herkesin eşit söz alacağı meclisimize davetlerimiz devam etmektedir. Sizin aracılığınızla da bunları güçlendirmek isteriz" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Kadın Meclisi toplantısının ilk çağrısı için 3 Mart Cumartesi günü saat 15.00’da Kadıköy Khalkedon Meydanı’nda toplantıya çağrı bildirisi dağıtacak.