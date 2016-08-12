Kadınlar 10 bin metre finalini Almaz Ayana dünya rekoruyla kazandı

2016 Rio Olimpiyat Oyunları 10 bin metrede Etiyopya'dan Almaz Ayana, dünya rekoru kırarak altın madalya kazanırken, Yasemin Can, finalde 7. sırayı elde etti.

ntv'nin haberine göre; Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen atletizm müsabakalarında, kadınlar 10 bin metre finali yapıldı.

Beş bin metreyi ilk 3 sporcu içinde geçen milli atlet Yasemin Can, kalan bölümde geri düşmekten kurtulamadı.

Son Avrupa Şampiyonası'nda 5 bin ve 10 bin metrenin altın madalyalı sporcusu Yasemin Can, 30.13.70 ile kariyerinin en iyi derecesine imza attığı yarışta 7. oldu.

Ayana altına dünya rekoruyla uzandı

Kadınlar 10 bin metre finalinde Etiyopya'dan Almaz Ayana, dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Olimpiyatlarda ilk kez yarışan Ayana, 29.17.45'lik derecesiyle Çinli Junxia Wang'a ait 23 yıllık dünya rekorunu 14 saniye geliştirerek eline geçirdi.

Son dünya şampiyonu Kenyalı Vivian Jepkemoi Cheruiyot, 29.32.53'lük süresiyle gümüş madalyayı boynuna taktı.

Önceki iki olimpiyatın şampiyonu rekortmen atlet Etiyopyalı Tirunesh Dibaba ise 29.42.56'lık zamanıyla bronz madalyaya ulaştı.