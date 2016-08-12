T24 LogoT24 Logo
Spor

Kadınlar 10 bin metre finalini Almaz Ayana dünya rekoruyla kazandı

10 bin metrede Türkiye'yi temsil eden Yasemin Can, finalde 7. sırada yer aldı

12 Ağustos 2016 21:26

2016 Rio Olimpiyat Oyunları 10 bin metrede Etiyopya'dan Almaz Ayana, dünya rekoru kırarak altın madalya kazanırken, Yasemin Can, finalde 7. sırayı elde etti.

ntv'nin haberine göre; Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen atletizm müsabakalarında, kadınlar 10 bin metre finali yapıldı.

Beş bin metreyi ilk 3 sporcu içinde geçen milli atlet Yasemin Can, kalan bölümde geri düşmekten kurtulamadı.

Son Avrupa Şampiyonası'nda 5 bin ve 10 bin metrenin altın madalyalı sporcusu Yasemin Can, 30.13.70 ile kariyerinin en iyi derecesine imza attığı yarışta 7. oldu.

Ayana altına dünya rekoruyla uzandı

 

Kadınlar 10 bin metre finalinde Etiyopya'dan Almaz Ayana, dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.

Olimpiyatlarda ilk kez yarışan Ayana, 29.17.45'lik derecesiyle Çinli Junxia Wang'a ait 23 yıllık dünya rekorunu 14 saniye geliştirerek eline geçirdi.

Son dünya şampiyonu Kenyalı Vivian Jepkemoi Cheruiyot, 29.32.53'lük süresiyle gümüş madalyayı boynuna taktı.

Önceki iki olimpiyatın şampiyonu rekortmen atlet Etiyopyalı Tirunesh Dibaba ise 29.42.56'lık zamanıyla bronz madalyaya ulaştı.

ETİKETLER

almaz aymanario olimpiyatlarıyasemin can10 bin metredünya rekoru

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24