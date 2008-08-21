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Dünya

Kadınla tokalaşmayana iş yok

Hollanda mahkemesi, inancı nedeniyle kadınlarla tokalaşmayı reddeden bir Müslümanı işe almayan şirketi haklı buldu.

21 Ağustos 2008 03:00

Hollanda'da yerel bir mahkeme, Türkiye'de son dönemde en çok tartışılan konulardan biriyle ilgili ilginç bir karar verdi. Mahkeme, inancını gerekçe göstererek kadınlarla tokalaşmayı kabul etmediği için işe alınmayan bir Müslüman'ın açtığı davada, bu kişiyi işe almayan kurumu haklı buldu.

Davaya bakan Rotterdam mahkemesi, bugün açıkladığı kararında, söz konusu kişinin sınav sırasında üzerindeki kıyafeti değiştirmeyeceğini ve kadınlarla tokalaşmayı kabul etmeyeceğini bildirmesi üzerine, belediyenin kendisini işe almamasının yasalara uygun olduğuna hükmetti.

Rotterdam Belediyesinin Sosyal İşler Dairesinde boş bulunan kadro için başvuruda bulunan kişinin, 2005 yılında çağrıldığı mülakata geleneksel Arap kıyafetiyle gittiği ve kadınlarla tokalaşmayı dini inançları gereği yapamayacağını söylediği ifade edildi.

Belediyenin ise verilecek görevin bu kıyafet ve kadınlara farklı yaklaşımla yerine getirilmesinin mümkün olmadığını bildirerek, kişiyi işe almadığı belirtildi.

İşe alınmayan kişi belediyenin kararı üzerine Eşit Muamele Komisyonuna başvurdu, Komisyon ise kıyafetin işe kabul edilmeme gerekçesi olamayacağı görüşünü savundu.

Belediyede çalışacak bir görevlinin vatandaşlarla yüz yüze geldiğinde dini gerekçelerle erkek-kadın ayrımı yapmasının kabul edilemeyeceği görüşünü dile getiren mahkemenin kararında, tokalaşmanın günümüzde insanlar arasında selamlaşmanın en yaygın biçimlerinden biri olduğu, bunu kabul etmemenin "kabalık" ve "görgüsüzlük" anlamına geldiği görüşüne yer verildi.

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