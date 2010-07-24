Kadının en iyi dostu pırlantadır

T24-

Yalancının mumunun yatsıya kadar yandığını, aklınızdan çıkarmayın. Hangi konuda yalan söylerseniz söyleyin, bir gün mutlaka ortaya çıkacaktır. O zaman da, intikamımız acı olacaktır. Öfkeden deliye dönmüş bir kadın kadar tehlikelisi asla yoktur.Kadınlara sevgiyle hitap etmeyi, ihmal etmeyin. Çok güzel olmadığımız, çok iyi görünmediğimiz zamanlarda bile tatlı sözlerinizi bizden sakın esirgemeyin.Özel günlerimizde, gergin olduğumuz için ortalıktan kaybolmayın. Bu dönemlerde, stresli olduğumuzdan dolayı, size daha çok ihtiyacımız olur.Küçük ama klasik jestlere bayılırız. Yatağımıza kadar getirdiğiniz pazar kahvaltıları, buluşmaya gelirken aldığınız bir buket çiçek veya mütevazı da olsa elinizden çıkan akşam yemekleri, bizim için çok özeldir. Böyle davranarak, kalbimizin sizin için daha çok atmasına sebep olursunuz.Hediyelere bayıldığımız doğrudur. Bu durumun, sürprizlere fazlasıyla düşkün olmamızla da çok büyük ilgisi var. Nedenini bilemeyiz ama mücevher, kendimizi değerli hissetmemizi sağlar. Özel günlerde hediye seçerken, önce mücevherlere bakın; pırlantanın, bir kadının en iyi dostu olduğunu unutmayın.Sosyal bir ortamda sevgilinizle birlikteyken, eski dostlarınızı görmezden gelmeniz, pek kibar bir davranış değildir. Karşılaştığınız kişi eski kız arkadaşınız dahi olsa, selamı esirgememelisiniz. Zira medeni bir erkek, her ortamda saygılı olmalıdır.Modern bir çağda yaşıyoruz; ama kalbimize giden yol, hâlen eski moda davranışlardan geçiyor. Kapımızı açmanızdan, yürürken bize yol vermenizden, masaya otururken sandalyemizi çekmenizden çok hoşlanıyoruz. Bu tip centilmenlikler, kendimizi prensesler kadar özel hissetmemizi sağlıyor.Bir kadına dokunurken, acele etmeyin. Sabırsız olduğunuzu biliyoruz; ancak, bir kadını ne kadar memnun ederseniz, o kadından da o kadar memnun olursunuz. Ne de olsa, hayatta her şey karşılıklıdır.Size bir şey anlattığımızda, dinler gibi yapmak yerine, gerçekten dinleyin. Bunu yapmadığınızda, gerçekten çok sinirleniyoruz. Kaçmayın ve dinleyin; siz kaçarsanız, pire, deve olur. Karşınızda, dırdırcı, huysuz bir kadın bulmak istemiyorsanız; sıkıntımızı anlamaya çalışın.Her şeyi söylemek, teker teker açıklamak zorunda değiliz. İnanın, bazen bu çok yorucu olabiliyor. Gerektiğinde empati kurun ve ne düşündüğümüzü, gözümüze bakarak anlayın.