GS’nin Seyrantepe stadyum inşaatı nedeniyle iflasın eşiğine gelen Talu bir kadınla görüntülenince, yakın çevresine, ‘ Sarhoştum, kadının biri gelip bana yapıştı, arabama bindi’ dedi.



Gezme, gezinme



86 milyon dolar harcadığını açıkladığı Galatarasay’ın Seyrantepe inşaatını gerçekleştiremeyince, iflasın eşiğine gelen mimar Eren Talu, cumartesi sabaha karşı bir kadınla görüntülendi. 14 yıldır eski haber spikeri Defne Samyeli’yle evli olan ve iki de kız çocuğu olan Talu, cumartesi gecesi önce Nişantaşı’nda bir mekânda tek başına görüldü. Ardından Talu, orta boylu, kumral bir kadınla buluştu ve 02.30 sıralarında gazetecilerin çok fazla gitmediği mekânlardan biri olan Pera Palas Oteli’nin karşısındaki Heaven7 isimli gece kulübüne geçti.



Araya dostlarını koydu



Talu, içeride yanındaki kadınla uzun süre dans etti ve oldukça samimi görüntüler sergiledi. 04.30’da birlikte geldiği kadınla mekândan çıkan ve otomobiline binen Talu, fotoğrafları çekilince büyük panik yaşadı. Tekrar mekâna giren Talu, korumalar ve garsonlardan “Bu fotoğrafların yayımlanmasını engellemem gerek” diyerek yardım istedi.



Araya mekânın işletmecileri girdi ve fotoğrafları çeken muhabirden görüntüleri silmesi rica edildi. Talu, hem eşine karşı zor durumda kalacağı için, hem de ekonomik durumu nedeniyle eğlence ortamında görülmek istemediği için gün boyu araya hatırlı dostlarını koymaya çalışarak fotoğrafların yayımlanmaması için uğraştı.



Bu konuda başarılı olamayacağını anlayınca da eşine durumu anlattı. Çift, ardından pazar akşamından itibaren tüm gün telefonlarını kapalı tuttu. Bir karar aşamasında olduğu öğrenilen Samyeli ve Talu sessizliğini korudu.



Çiftin bir süre önce de evlerine sürekli haciz gittiği için boşanacakları gündeme gelmişti. Eren Talu’nun evi terk ettiği iddialarına Samyeli, “Zor günler geçiriyoruz. Böyle dönemlerde bu tarz dedikodular çıkar ama iddiaların hiçbiri doğru değil. Eren evinde, hiçbir yere gitmedi. Ayrıca evimize her gün haciz geliyor” demişti.



Eren Talu’nun kuzeni ünlü söz yazarı Zeynep Talu ise kuzeninin fotoğraflarını görünce büyük şok yaşadığını ve inanamadığını söyledi. Geçen hafta Eren Talu ve Defne Samyeli’yle yemek yediğini anlatan Talu, “Geçen cumartesi, çocuklar, Eren, Defne yemek yedik. Çok şaşırdım. Çünkü her şey yolundaydı. Nolmalde kavga bile etmez onlar. Çok mutluydular. Üstelik o gece Eren’in çok alkollü olduğu yazılmış. Uzun süredir hiç alkol almadığını biliyorum. Ona da şaşırdım. Eren’in yanındaki kadını ise tanımıyorum” dedi.



‘Sarhoştum, bir kadın yapıştı’



Eren Talu, geceyle ilgili yakın çevresine ise şu açıklamayı yaptı: “O gece sarhoştum. Bir kadın gelip bana yapıştı ve arabama bindi. Çok içtiğim için hiçbir şey hatırlamıyorum.”



Boşanmayı düşünüyor



Bir karar aşamasında olan Defne Samyeli’nin, boşanmayı düşündüğü, ancak yakın çevresine de “Kızlar olumsuz etkilenecek diye kaygılanıyorum” dediği öğrenildi.

