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Politika

'Kadını korumasız, aciz görerek ona şiddet uygulayan her kim olursa olsun alçaktır, zavallıdır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgecan Aslan'ın öldürülmesine yönelik Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda, faillerin en ağır cezayı alması için davanın takipçisi olacağını söyledi

17 Şubat 2015 00:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vahşice öldürülen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan için sosyal medya aracılığıyla yaptığı paylaşımlarda, konuyu bu hassasiyetle, hep birlikte sahiplenmedikçe gerçek bir iyileşmenin mümkün olamayacağını söyledi.

Türkiye'yi ayağa kaldıran Özgecan Aslan cinayeti sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan paylaşımlarda bulundu. 

İşte Erdoğan'ın konuyla ilgili attığı tweet'ler
 

Erdoğan attığı tweetlerde; 'Özgecan kızımızı canice katleden faillerin, hak ettikleri cezayı en ağır şekilde almaları için bizzat davanın takipçisi olacağım.' 

'Özellikle karar mekanizmalarının büyük çoğunluğunu oluşturan beyefendilere sesleniyorum: Bu olay hepimizin kızının başına gelebilirdi.', 

'Bu konuyu işte bu hassasiyetle, hep birlikte sahiplenmedikçe gerçek bir iyileşme maalesef mümkün olmayacaktır.' 

'Kadını zayıf görerek, kadını korumasız, aciz görerek ona şiddet uygulayan her kim olursa olsun alçaktır, zavallıdır.'

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cumhurbaşkanıerdoğantwitterözgecan aslan
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