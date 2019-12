Kadını koruma yasası geliyor

T24 - Kadına yönelik şiddete karşı yeni önlemler getiren yasa tamamlandı. Buna göre şiddet uygulayan erkeğe elektronik pranga takılacak, önlem olarak erkeğin telefonları dinlenecek.









Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, NTV’den Nilgün Balkaç’a kadına yönelik şiddete karşı alınacak yasal önlemleri anlattı.



Bakan Fatma Şahin’in açıklamalarından dikkat çeken bölümler şöyle:



-Hukuki altyapıyı güçlendirmemiz gerektiğini gördük. Bunun üzerine yaklaşık 3 maddelik 4320 dediğimiz kanun şu anda 30 maddelik temel bir kanuna dönüştürüldü.



-Ailenin, kadının yanında olmak çok önemli. Koruma işini biz çift taraflı yapıyoruz. Daha önce yalnızca şiddete uğrayanı koruma şeklinde bir sistemimiz vardı. Şu anda şiddet uygulayanın da öfke kontrolü, stresle baş etme, ciddi psikolojik sorunu varsa tedavi altına alma zorunluluğu getiriyoruz.



-Hem İçişleri Bankalığı, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde hem de Adalet Bakanlığı’nda, Cumhuriyet Savcılarının kendi içinde şiddetle mücadele birimleri kuruluyor. Yani kurumsal olarak aynen bugün Çocuk Polisi gibi bir altyapı oluşturuluyor.



-O kadının eğer mali desteğe ihtiyacı varsa Bakanlık olarak biz mali destek veriyoruz, barınma ihtiyacı varsa barınma ihtiyacını temin edecek altyapı oluşturuyoruz. Yani ihtiyacı olan neyse; psikolojik destek, hukuki destek…

Kimlik değişimi ve yüz değiştirme



-Önce gizlilik maddesini güçlendiriyoruz çünkü özellikle sığınma evleri ile ilgili süreçte çocuğun okul adresinden anneye ulaşma gibi farklı yöntemlerle kadına ulaşma ve kadını orada taciz etmeye ve şiddet uygulama mekanizmalarını devam ettirmeye çalışan birçok vaka gördük. Gizlilik denilen o maddeyi güçlendiriyoruz ve orada yaşanan olaylara göre tedbirlerimizi alıyoruz. Gerekirse eğer çalışıyorsa, tayin talebi varsa, o şehirden uzaklaşması gerekiyorsa onu hızlandırıyoruz. Fiziksel koruma ile birlikte eğer orada isim değiştirme veya farklı bir ihtiyaç varsa buna mahkeme kararıyla karar veriliyor ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde gerekli tedbirleri alıyoruz.

Erkek gerekirse tutuklanacak



-Şu andaki mevcut durumda mahkeme kararı çıkıyor aile mahkemesi hâkimi uzaklaştırma veriyor. Kolluk kuvvetinin yalnızca gözetleme hakkı var. Şimdi yaptığımız müdahale ile kolluk kuvvetinin yetkisini arttırıyoruz gözetim gerekirse mahkeme kararına uymuyorsa tutuklama şeklinde gerekli tedbiri alacak yasal altyapıyı güçlendiriyoruz.

Elektronik kelepçe



-Artık bilgi ve teknolojiyi kullanacağız. Teknik takip kısmının işte elektronik kelepçe diye çıkan kısım yasal altyapıda şu anda güçlendirilmiş şekilde duruyor. Devlet mahkeme kararıyla uzaklaştırma verdi fakat erkek buna uymuyorsa kolluk kuvvetinin gücünü arttırırken bir taraftan teknolojiyi kullanacağız.



-Bir ‘call center’ merkezi olacak. Yalnızca evde değil, caddede de gitse kadının yerini tespit edecek ve sinyalizasyona bastığı zaman, hemen adresini bulup kontrol edecek bir teknik takibi getiriyoruz.

Telefon dinleme



-Bir de bunun dışında şiddeti gerçekleştirenlerin telefonlarının dinlenmesi de söz konusu olacak. Biz can tehlikesi varsa, bir yaşam hakkıyla ilgili bir sıkıntı varsa, gereken neyse orada da yapılması gerekiyor.









Kol kırılıp yen içinde kalmayacak



- Bu konular hepimiz daha önce yakın akrabalarımızdan komşularımızdan biliyoruz bizim çocukluğumuzda da gençliğimizde de yakın çevremizde bunları gördük fakat kol kırılır yen içinde kalır. Karı koca kendi içinde bunu çözer. Aile içinde olan olaylar ailenin sorun çözme kapasitesi yetmediğinde bir şekilde kendi içinde çözülüyordu ve kapalı bir sistem kapatılıyordu kimse görmüyordu. Şimdi bu sorun alanı toplumsal bir sorun olarak sosyal devlet, devlet bunu bir sorun olarak gördü. Özellikle sayın başbakan 2008 Başbakanlık genelgesi ile kadına yönelik şiddet toplumsal bir sorundur ve gereği yapılmalıdır deyince kurumlar kayıt içine almaya başladı kadın kendi devletine güveneceği bir mekanizmanın var olduğunu ve bununda birey olarak hakkını kullanma hakkı olarak başlattı. Kadın artık hakkını hukukunu öğrenmeye başladı. Bu işin görünürlüğünü arttırdı. Bir taraftan da erkekteki yetiştiriliş tarzı doğuştan kişiliğinin belirlendiği ona görev olarak verilen bir rol vardı artık bu rolünde sorgulanmaya başlandığı bir dönem yaşanıyor.



- Aile sosyal destek uzmanlığı dediğimiz her ailenin bir hekimi nasıl varsa her ailenin bir destek uzmanı olacak. Bu proje ailenin kendi için çözülmeye muhtaç bir sorun alanı varsa bu uzmanlar ailenin kendi içinde iletişimsizlik mi var şiddet mi var, sosyal hizmete ihtiyaç mı var bu uzman yardımı ile hala aile içinde olan şeyler varsa sistemin içine dahil edilip çözüm mekanizmaları ulaştırıldığı zamanda bir çok sorunu bu destekle çözmüş olacağız.





Okullarda ders olacak



- Temelde eşitsizlikten kaynaklı bir eğitim sisteminden oluşabilecek tehlikeyi yönetmek için biz bu çalışmalara başlayınca özellikle o genelge ile birlikte milli eğitim bakanlığına talim terbiyeye kendi eğiti,m müfredatını bu manada incelemesi, kadını ikincilleştiren kız çocuğunu küçülten, kadın erkek eşitliğini önleyen bir bakış açısı varsa bunu düzeltecek fotoğraflar, hikayeler, sosyal bilgilerdeki, Türkçedeki bir anlatımda konulan bir resim bazen çocuğun zihinlerini ciddi manada etkileyerek getiriyor. Dolayısıyla o manada da önemli bir sorun alanı olarak tespit edilmiştir ve o zamanki Milli Eğitim Bakanına hem Hüseyin bey hem Nimet hanım bu konuda çok hassas çalışmışlardır ve talim terbiye de bir komisyon kurulmuştur. Bu komisyon şu anda çalışıyor ve bu komisyonun daha aktif biçimde çalışacağı mekanizmaları da güçlendirecekler.

Erkeklerde pişmanlık oranı



Fatma Şahin: Çok yüksek. Töre ve namus cinayeti araştırma komisyonu başkanlığı yaptığımda 2007 yılında cezaevinde erkeklerle, sığınma evlerine kadınlarla, güneydoğuda aşiret reisleriyle yani işin bütün muhataplarıyla bir araya geldiğim zaman özellikle sığınma evlerindeki kadınları dinleyip arkasından cezaevindeki erkeklerle konuştuğum zaman herkesin kaybettiği bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi erkek diyor ki ben bunu yaptım ama sinirime hakim olamadan yaptım şimdi daha da kötüleştim. Eşiyle alakalı bir yaralama olayı varsa zaten aile dağılmış durumda. Eğer kadın öldüyse çocuklarım ne olacak? Ailem yuvam dağıldı çocuklarıma sahip çıkın. Ben şunu bilseydim bunu yapmazdım veya ama bize öğretilen bu, yakın çevrem benden bunu bekledi, görevim olarak göründü bana. Erkeği de koruyacak mekanizmaları da güçlendirmemiz lazım. Onlarında kendi içinde o keşkelerini yönetmemiz bizim görevimiz o da.



Nilgün Balkaç: Daha çok görücü usulünde mi bu var ya da harita en çok nerede Türkiye'nin?



Bakan Şahin:Göç alan yerlerde çok daha fazla. Biz burada bir değişim varsa aile geleneksel aile yapısından modern aile yapısına geçiyorsa veya tarım sektöründen sanayi sektörüne geçiyorsa, bir mekan değişimi varsa göçün olduğu yerlerde, eğer bu göç ailenin hayatındaki değişim, çevre beyinde o çevreye uyumsuzluk hayattaki beklenti ile ailenin içindeki beklenti farklıysa bu iç çatışmaya vesile oluyor. Bu iç çatışma bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden göç alan yerlerde daha çok. Eğitimli birisi de şiddet uygulayabiliyor ama oranı daha düşük. Çünkü orada eğitim ailede ki sorun çözme kapasitesini arttırıyor.

Nilgün Balkaç: Bu yasal düzenlemeyi yarın Cumhuriyet Halk Partisi, MHP ve BDP’nin kadın milletvekillerine götüreceksiniz sanırız bir uzlaşma sağlanacaktır mutlaka. Hem bu konudaki umudunuzu sormak istiyoruz hem de basını ilgilendiren bir madde var bu düzenlemenin içinde basından ne bekliyorsunuz?



Bakan Şahin: Basından çok şey bekliyoruz. Bu sorun alanını çözebilmemiz için sizinle çok iyi bu süreci yönetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Medya ve sizlerin karşılıklı doğru haberi doğru kitlelere doğru şekilde ulaştırma ile olacak bir çalışma. Ama bunu beklerken geçen bir basın kuruluşundaki haberi gördüğünüzde kadına yönelik şiddetin ölçüsünü göstermek için bağırsakları çıkmış bir kadını o kadar korkunç bir resmi manşet yaparsanız ve bunu da bunun farkındalığını arttırmak için yaptım derseniz bu geriye kalan toplumun ruh sağlığı denen bir şey var, çocukların sağlığı var. O yüzden haber yapacağız algıyı bilinci yükselteceğiz ama toplumun ruh ve beden sağlığını da korumak için üzerimizde sorumluluk var hepimizin. Ben sizin duruşunuz ve yayın organınızın durulundan dolayı diğer organlara da örnek olabileceğini düşünüyorum. Hep objektif bakıp, kararlı durup kamuoyunu doğru bilinçlendirecek bir bakış açısıdır bizim ihtiyacımız olan. Yarın sabah biz muhalefet kadın milletvekili arkadaşlarımızla birlikte olacağız. Onlara şu ana kadar yaptığımız çalışmalarla ilgili genel bir bilgi vereceğiz bakanlığımızın 2012 planlamasını anlatacağız ve onlardan yardım isteyeceğiz. Sahadan geliyorlar her biri kendi şehrinden geliyor, güneydoğudan gelen kadın vekillerimiz var biz kendi aynı partiden arkadaşlarımızla da geçen görüşmeler yaptık onlara bizim getirdiğimiz noktayı paylaşacağız. Eğer buradan verilecek her türlü desteğe her türlü fikre açık olduğumuzu beyan edeceğiz. Burada benim partim senin partin değil ben kadının hakkını nasıl korurum daha da güçlendirebilirim bakış açısını biz daha önce başardık. Ben sonuna kadar oradan gelecek her bir fikre açık olduğumuzu ve katkılarını da beklediğimizi belirteceğim yarın.

Nilgün Balkaç: Sizin bakanlığını da başvuran şiddet gören erkek var mı?



Bakan Şahin: Çok çok az. Psikolojik şiddet noktasında belki kendi evinde farklı sıkıntıları olan erkekler olabilir o daha çok yaşam hakkını koruma önceliğimiz olunca öne çıkmıyor. Ama yarın biz bu işleri kontrol altına almaya başladığımız zaman psikolojik şiddette bir erkek mağduriyeti varsa onu korumakta bizim görevimiz.