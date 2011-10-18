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Kadından süpermenlik bekleyemeyiz ANKARA (A.A)

18 Ekim 2011 15:39

-Kadından süpermenlik bekleyemeyiz ANKARA (A.A) - 18.10.2011 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Geleneksel aile yapımız, çocuğu önemseyen muhafazakar demokrat kimliğimiz, yaşlısını, çocuğunu koruyan yapımız ve çalışma hayatında kadının güçlenmesini istediğimiz toplam fotoğrafa baktığımız zaman kadından süpermenlik bekleyemeyiz'' dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Salonu'nda, ''Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi'' kapsamında, ''Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konferansı'' düzenlendi.   Bakan Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, çalışma hayatında kadının yaşamının kolaylaştırılması gerektiğini vurguladı. ''Geleneksel aile yapımız, çocuğu önemseyen muhafazakar demokrat kimliğimiz, yaşlısını, çocuğunu koruyan yapımız ve çalışma hayatında kadının güçlenmesini istediğimiz toplam fotoğrafa baktığımız zaman kadından süpermenlik bekleyemeyiz. Sosyal devlet olarak kadının yaşamını kolaylaştırmamız gerekiyor. 15 yıl çalışma hayatında bilfiil bunu yaşamış bir kardeşiniz olarak bunu söylüyorum. Sayın bakanımızın bu konudaki hassasiyetini bilerek, bundan önceki başarı hikayesini bundan sonra da taçlandıracağına inanarak söylüyorum. Asgari ücretle çalışan kadının kreş ve çocuk bakımevi, ulaşım, yemek masrafı gibi, hepsini topladığınız zaman asgari ücretin üzerinde kalan bir masrafla çalışma hayatına devam etmesi sürdürülemez.''

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