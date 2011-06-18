Kadından kadına örtünme yumruğu!

T24- Genç bir kadın ile annesi, çarşaflı iki kardeş ile pasajda karşılaştı. Taraflar arasında "omuz atma"yla başlayan gerginlik "Defolun bu ülkeden" cümleleriyle devam etti. Devamında olaylara şiddet karıştı ve tartışma polis merkezinde son buldu. Tartışmadaki diyalogların sertliği ise Türkiye'nin siyasi geleceğine dair endişe yarattı.











Habertürk Gazetesi'nin haberine göre olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Kadıköy Altıyol’daki bir pasajda meydana geldi. İddiaya göre Kocaeli Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrenimi gören İrem Pehlivan ile annesi Sema Pehlivan, merdivenlerde türbanlı Filiz Bucak ve çarşaflı kardeşi Derya Duman ile karşı karşı karşıya geldi.

Duman, üniversiteli genç kıza çarptı ve yoluna devam etti. Bunun üzerine anne Sema Pehlivan, kızına hitaben “İnsan bir pardon der” dedi. Ancak Filiz Bucak “Siz kime bağırıyorsunuz. Kime çirkeflik yapıyorsunuz” diye karşılık verdi. Ardından da İrem Pehlivan’ı çarşaflı kardeşine omuz atmakla suçladı. Genç kız, abla kardeşe “Böyle giyinecekseniz Suriye’ye gidin” diye bağırdı. Aldığı karşılık ise “O zaman siz de Amerika’ya gidin” oldu. Kadınlar arasındaki kavga, çevredekilerce yatıştırıldı.

Yumruklama iddiası

Yine iddiaya göre anne kız, kendilerine ait Söğütlüçeşme’deki dershanelerine girmek üzere yürümeye başladı. Peşlerinden gelen abla kardeş, anne Sema Pehlivan’ı yumrukladı. Pehlivan’ın gözlüğü kırılırken vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri 4 kadını İskele Polis Merkezi’ne götürdü. Burada karşılıklı olarak birbirlerini omuz atmakla suçlayan kadınlar şikâyetçi oldu. Karakol çıkışında basın mensuplarına koşuşan İrem Pehlivan, şunları söyledi:

Kıyafet tartışması

“Açık giyimli olduğumuz ve özellikle de sarışın olmam nedeniyle abla-kardeş bize saldırdı. Çarşaflı bayan bana omuz attı. Anneme ‘Kızının şu kıyafetine bak’ dedi. ‘Kıyafetimde ne var’ deyince de ‘Yüzde 50 oy aldık. Defolun gidin bu ülkeden. Amerika’da yaşayın’ diye konuştu. Ardından da küfürlü hakaretler birbirini takip etti. Kavgayı görenler hemen yardımımıza koştu. Onlar ortadan kayboldu. Babamın Söğütlüçeşme’deki işyerine yürürken arkadan saldırdılar. Sokağın ortasında annemin gözlüğü kırıldı. Yumruk ve tokat darbelerine maruz kaldık. Yüzümü çarşaflı olan bayan çizdi. Türbanlı bayan da boynumdaki, elimdeki çiziklere neden oldu.” Yaklaşık 10 saat karakolda ifade veren Filiz Bucak ve Derya Duman ise suçlamaları kabul etmedi. İki kardeş, görüntü alınmaması için karakolun arka kapısından çıktı.

