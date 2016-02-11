Tacizi engellemeye çalışırken öldürülen Bahadır öğretmenin katil zanlıları bugün hâkim karşısında!

İstanbul Kadıköy’de 9 Mayıs 2015 günü kadınlara yönelik tacizi engellemek isterken uğradığı saldırıyla hayatını kaybeden Özgürlük ve Dayanışma Partisi ve Birleşik Haziran Hareketi üyesi öğretmen Bahadır Grammeşin cinayetine ilişkin davanın duruşması bugün başladı. Grammeşin’in sevenleri, arkadaşları ve destek olmak için gelenler duruşma öncesinde ÖDP’nin ve Birleşik Haziran Hareketi’nin çağrısıyla adliye önünde toplandı. Adliye önünde ''Unutmayacağız Baho, asla affetmeyeceğiz!'' yazılı pankartla bir araya gelen grup, yaptığı basın açıklamasının ardından duruşma salonuna geçti.

Kartal’daki Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10:00'da başlayan davada Batı Yakası isimli mekânın sahibi Erkan Çınar için kasten öldürme, ruhsatsız silah bulundurma, kasten öldürmeye teşebbüs ve silahla tehdit suçlarından müebbet hapis isteniyor. Cemal Diri, Mert Nikelay, Murat Topraktepe ve Yahya Burak Ataç ise kasten öldürmeye yardım etme ve yaralama suçlarından yargılanıyor. Cinayet zanlısı Erkan Çınar ve Murat Topraktepe, Yahya Burak Ataç ve Mert Nikelay adlı sanıklar dava kapsamında tutuklu bulunuyor. Sanıkların hepsinin duruşmaya takım elbiseyle katılması dikkat çekti.

Duruşma sanıkların kimlik tespitleri ve iddianamenin okunmasıyla başladı. Grammeşin'i öldürdüğü için müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Erkan Çınar, savunmasında ''Allah'a küfür ettiler'' ifadelerini kullandı.