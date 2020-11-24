Kadına yönelik şiddet için "ayıp" diyen Soylu'dan yeni açıklama: Kadına vuracağına kendine vur!

Kadına yönelik şiddete ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kadına vuracağına kendine vur. Bizi baştan çıkarmasınlar" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mülki İdare Amirleri Eğitim Seminerine katıldı. Soylu, burada bir konuşma yaptı.

"KADES ile çok önemli bir yol aldık. İllaki burada bir cinayet olması gerekli değil. Bizim görevimiz önleyici olmaktır. Bu mesele tabelaya 2 slogan yazmakla çözülmüyor. Dertleri işi odağından ayırmak" diyen Soylu, "Toplumuz kendi oto-kontrolünü sağlama özelliğine sahiptir. Aile kavramı çok önemli. Kadına vuracağına kendine vur. Bizi baştan çıkarmasınlar. Biz sorumluluklarımız yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle: "Bildiğiniz gibi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü. Tüm dünyada bu varsa bu sorun küreseldir. Kuran-ı Kerim’de kadına güzel davranılması yönünde ayetler var. Peygamber efendimizin sözleri var. Burada insanların özel hayatları söz konusu. İnsanlar hangi duygular ile yapıyor. Ne yaparsak bu davranışı değiştirebiliriz. Dünya bu konuda ne yapıyor. Tüm bunları değerlendirmeliyiz.

2012 yılında 6284 sayılı kanun ile önemli adım atıldı. Suçun doğru şekilde analiz edilmesi sağlanmıştır. Mağdur olan kadın ve çocuklara gerekli yardımların sağlanması için adımlar atıldı.

Gerek kolluk birimlerimiz, gerek mülki idare amirlerimiz böyle bir mesele geldiğinde lütfen tedbir kararı vermekten çekinmesinler ve gecikmesinler. Çünkü sonrasında 'eyvah' yetmez. Hatta 'bu kararları verirken gecikmeyin' demek bile belki doğru değil, 'acele edin'. Öyle hassas davranın ki şiddet mağduru bir kadın, sizin yanınızdan asla tedbir alınmamış şekilde çıkmasın. 'Gittim ama bir şey yapmadılar' demesin."

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