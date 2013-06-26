Kadına yönelik şiddet dünya çapında salgın gibi yayılıyor

Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ) son hazırladığı raporda, yapılan onca çalışmaya rağmek kadın yönelik şiddetin arttığını bildirdi. Aile içi şiddetin Küresel çapta artış gösterdiğini açıklayan örgüt, her üç kadından birinin eşleri tarafından şiddet gördüklerini açıkladı.DSÖ ayrıca bazı erkeklerin yatakta istediklerini yapmayan kadınlarıa şiddet uyguladıklarını harçlıklarını kestiğini söyledi.

Deutsche Welle muhabiri Hülya Schenk'in yazısı şöyle:

Dayak yiyorlar, aşağılanıyorlar ya da tecavüze uğruyorlar… Dünyanın başlıca sorunlarından biri olan kadına yönelik şiddet, tahmin edilenden çok daha hızlı bir şekilde artıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün son verilerine göre, dünyadaki her üç kadından biri hayatında en az bir kez eşi tarafından kötü muameleye maruz kalmış. Kadına yönelik şiddetin dünyada ‘salgın‘ boyutuna ulaştığına dikkat çeken Dünya Sağlık Örgütü uzmanı Claudia Garcia-Moreno, dünyadaki bölgesel farklılıkların azaldığına dikkat çekti.

Araştırmaya göre, refah seviyesinin yüksek olduğu Kuzey Amerika, Avrupa, Avustralya ve Japonya gibi bölgelerde de kadınların dörtte biri partneri tarafından fiziksel ya da cinsel şiddete uğramış. Güneydoğu Asya ve Afrika’da ise kadınların üçte birinden fazlası şiddet mağduru. Dünyanın neresinde olursa olsun değişmeyen olgulardan bir diğeri de çok sayıda kadının şiddete uğradığını açıkça dile getirmemesi. Kadınların çoğunlukla vücudundaki yaralanmaların sebebini söylemekten çekindiğini kaydeden Garcia – Moreno, sağlık kuruluşlarının da şiddet sorununu daha fazla ciddiye alması gerektiğini kaydetti.

Garcia – Moreno şiddeti refah düzeyinin değil, eğitimin çözeceğine işaret etti ve ekledi: “Kadınların şiddetten korunmasına ilişkin bu araştırmada tanık olduğumuz şey, ortaöğretim ya da daha yüksek eğitim seviyesindeki kadınların şiddete maruz kalma olasılığının azalması. Bunun özgüvenle ilgisi olabilir, aynı zamanda sorunlu ilişkiyi bitirebilmekle ilgisi olabilir. Eğitimin farklı ekonomik ve sosyal fırsatlar yarattığı açık. Sonuç olarak şiddetin azaltılmasına katkı sağlayan pek çok faktörün bir bileşiminden bahsetmek mümkün...“

Almanya'da kadına yönelik şiddet

Alman toplumunda da kadına yönelik şiddetin yaşandığına dikkat çeken Birleşmiş Milletler Kadın Örgütü Almanya Ulusal Komitesi Başkanı Karin Nordmeyer de sorunun birçok erkeğin geleneksel düşüncelere sahip olmasından kaynaklandığına dikkat çekti. “Kim evin geçimini sağlıyorsa, onun kuralları geçerlidir“ ilkesinin hâlâ bir çok erkek için geçerli olduğunu belirten Nordmeyer Almanya’dan şu örnekleri verdi: “Ya cep harçlıklarını ellerinden alıyorlar ya da sadece harçlık veriyorlar. Ve gece yatakta istediklerini yapmadıkları zaman harçlık kesiliyor ya da kadın çocuklarını üç gün göremiyor. Maalesef böyle çok şey yaşandığını biliyorum. Bunlar akla hayale sığmayan ama toplumumuzda yaşanan şeyler.“

Aile içi şiddete maruz kalan kadınların büyük bir çoğunluğu bir yandan da bunun yol açtığı sonuçlarla mücadele ediyor. Depresyon, alkol, cinsel hastalıklar ya da istenmeyen hamilelikler kadını kimi zaman ölümün eşiğine kadar getirebiliyor. Şiddetin ailenin tamamı üzerinde etkileri olduğuna değinen uzmanlar, annesi şiddete maruz kalmış çocukların büyüdüklerinde kötü muamele görme ya da bir başkasına kötü muamelede bulunma riskinin yüksek olduğunu ifade ediyor.

Birbirinden farklı risk faktörlerine çözüm bulunması gerektiğini belirten Karin Nordmeyer, çocuklar şiddete tanık olmadan önce sorun yaşayan ebeveynlere yardım edilmesini öneriyor. Toplumun dikkatinin de bu soruna çekilmesi gerektiğini kaydeden Normeyer, uluslararası ve ulusal çapta alınan yasal önlemlerin tek başına yeterli olmadığını belirtiyor.

Nordmeyer, “Öncelikle kadın ve erkeğin aynı değerde olduğunun kesin bir şekilde ortaya konması gerekiyor. Belgelerimizde, düzenlemelerimizde bu elbette böyle, ayrıca yargı yolu da açık. Ancak ne yazık ki günlük hayata bu yansımıyor“ şeklinde konuşuyor.

Birleşmiş Milletler‘de de kısa bir süre önce kadına yönelik şiddete son verilmesini hedefleyen yeni bir küresel plan üzerinde anlaşmaya varılmıştı. Şimdiye kadar 58 ülkenin bu plana imza atarak destek verdiğini kaydeden Nordmeyer, Avrupa'da da aile içi şiddete karşı yeni yasal önlemler planlandığını söyledi.



