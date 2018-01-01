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Kadına yönelik saldırıyla gündeme gelen Taksim'deki barın sahibi serbest bırakıldı!

Savcılık bar sahibi için 2 yıl 6 aydan 7 yıla kadar hapis istedi

01 Ocak 2018 12:04

İstanbul Beyoğlu’nda, Cansu Didem Okay ve erkek arkadaşını dövdüğü öne sürülen bar sahibi Hikmet Dikmen hakkındaki soruşturma tamamlandı. Tutuklanan bar sahibi savcılığın 2 yıl 6 aydan 7 yıla kadar hapis istemesi üzerine asliye ceza mahkemesince, istenen ceza miktarını göz önüne alarak tahliye edildi.

Cansu Didem Okay isimli kadın, İstanbul Taksim'deki U2 Irish Pub barda, bar sahibi tarafından dayak yediği iddia edip polise şikayette bulunmuştu. 

Mimar Cansu Didem Okay ve erkek arkadaşının İstanbul Beyoğlu’nda eğlenmek için gittikleri U2 İstanbul Irish Pub’da yaşadığı ve sosyal medyadan duyurduğu dehşetle ilgili soruşturma, 1 ay geçmeden tamamlandı. Tutuklanan bar sahibi Hikmet Dikmen hakkında “kasten yaralama” suçundan 2 yıl 6 aydan 7 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre asliye ceza mahkemesi, istenen ceza miktarını göz önüne alarak Dikmen’in tahliyesine karar verdi.

 

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