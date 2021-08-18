Kadına uçan tekme attığı belirtilen zabıta: Dökülen midyelerin kayganlığı sebebiyle bodoslama çarptım

Seyyar satıcılarla zabıta arasında çıkan kavgada bir kadına uçan tekme attığı belirtilen 36 yaşındaki Gökhan Yıldırım, "Dökülen midyelerin kayganlığı sebebiyle bodoslama çarptım. Kamerada çok dikkatli baktığınız zaman dizimin yan tarafta olduğu görülüyor. Kız yerden kalktı, diğer şahsın yanına gitti" dedi.

Gezi Parkı’nda seyyar satıcılarla zabıta arasında çıkan kavgada bir kadına uçan tekme attığı iddia edilen 36 yaşındaki zabıta görevlisi Gökhan Yıldırım, olayla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Yaşananlar üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ekrem İmamoğlu’nun hedef alındığını belirten Yıldırım, şunları anlattı:

"Taksim’in her yerinde kameralar var bu şahıslar öncelikle seyyar değiller. Bizim kavga ettiğimiz grup Talimhane’de yatan, Taksim’de yankesicilik yapan gruplardı. Oraya gittiğiniz zaman bunların hepsini tespit edebilirsiniz. Arkadaşlar turistleri ve insanları rahatsız ettikleri için bunları da oradan uyararak göndermek istedik. Bize önce hakaret küfür, daha sonra sopalı taşlı olarak saldırıda bulundular. Ekip sayımız da azdı, kendileri de kalabalıktı. Kızların, çocukların ellerinde bıçaklar vardı, arkadaşımızın kolu kesildi.

Attıkları taşlardan benim böreğimde kanama oldu. Hastane raporum var, tamamen öldüresiye bir saldırıya uğradık. Fakat olayın ortasında denk gelen veya olayı tamamen başından bilmeyen duyarsız kişiler tarafından bir yıpranma durumumuz oldu. Videonun sonu yok sadece belirli bir kısmı lanse ediliyor. Bu da ne hikmetse olaydan 17 gün sonra medyaya veriliyor. Ekranlarda da görülüyor midye dökülmüştü yerlere."

"Herhangi bir darp yok, şikâyet yok"

Daha öncede bölgede birçok sorun yaşadıklarını anlatan Yıldırım, “Biz önceden çok çok sorunlar yaşadık. Kayıtlara baktığınız zaman böyle şahıslar geliyorlar, arkadan bıçağı takıp kaçıyorlar. Kaybedecek şeyleri yok bunların. Orada da bir arkadaşımız bıçaklı bir şahsı tuttu kamerada görünüyor. Ben seri bir şekilde geldim ama o yerdeki dökülen midyelerin kayganlık sebebiyle bodoslama kıza çarptım. Orada kamerada çok dikkatli baktığınız zaman dizimin yan tarafta olduğu görülüyor vücudum benim kıza çarptı ki kız yerden kalktı, diğer şahsın yanına gitti. Hastaneye de geldi bunlar, herhangi bir darp yok, şikayet yok ama bunu tamamen 'mağdur bir seyyar kadına zabıta geldi, ekmeğinde olan seyyar şahsa uçan tekme attı' diye bir şekilde kirli bilgiler ortaya yaydılar" diye konuştu. (İHA)