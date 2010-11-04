-KADINA ŞİDDETİN ÖNLENMESİ TOPLU SÖZLEŞMEDE DİYARBAKIR (A.A) - 04.11.2010 - Diyarbakır'da Sur ve Yenişehir Belediyesi'nde 7 çalışanın maaşlarının yarısı eşlerine, ''şiddet uygulandığı'' şikayeti üzerine toplu iş sözleşmesindeki kararı uyarınca eşlerine verildi. Diyarbakır Büyükşehir, Bağlar, Kayapınar, Yenişehir ve Sur belediyelerince imzalanan toplu iş sözleşmelerinde, ''eşine şiddet uyguladığı tespit edilen çalışanların ailesinin şikayeti üzerine, sözleşme hükmünde yer alan mali ve sosyal yardımlardan elde ettiği kazançların yarısı elinden alınarak eşine ödenir'' maddesinden yararlanmak isteyen 7 kadın, eşlerinin çalıştığı belediyelere başvurdu. Eşlerinin kendilerine şiddet uyguladığı, evi ihmal ettiği, kötü alışkanlığı bulunduğu, çocuklarıyla ilgilenmediğini belirten 6'sı kadın Sur, 1 kadında Yenişehir Belediyesi'ne başvurarak, toplu iş sözleşmesindeki madde gereğince eşlerinin maaşının yarısını talep etti. Bunun üzerine 7 çalışanın maaşının yarısı, eşlerine ödenmeye başladı. Sur Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Kaya, zaman zaman düzenledikleri etkinliklerde belediye çalışanları ve aileleriyle bir araya geldiklerini, bu etkinliklerde kadınları toplu iş sözleşmesinde haklar konusunda bilgilendirdiklerini söyledi. Bazı çalışanların eşlerinden şikayetler aldıklarını anlatan Kaya, kimi kadının eşinin evi ihmal ettiği, kimisinin kötü alışkanlığı bulunduğu, kimisinin çocuklarıyla ilgilenmediği, kimisinin ailenin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamadığı, kimisini de şiddet uyguladığı için şikayet ettiğini kaydetti. -DİĞER ÇALIŞANLARI OLUMLU ETKİLEDİ- Kendilerine başvuran kadınlara yardımcı olduklarını ifade eden Kaya, şöyle dedi: ''Kadınlar bize başvurunca, personeli çağırıyor ve konuşuyoruz. Durumu anlatıyoruz ve uyarıyoruz. Uyarılara rağmen durum düzelmeyince, bu sefer maaş kesintisi yapılacağını personele bildiriyoruz. Şimdiye kadar buna karşı çıkan personelimiz olmadı. Zaten maaşın yarısı eşi ve çocuklarına gidiyor. Personel dilekçe vererek, eşine maaşının yarısını vermeye kabul ettiler. Bu kararın çok olumlu etkileri oldu. En olumsuz olan personelimizde bile olumlu gelişme yaşandı. Evine, çocuklarına ve eşine zaman ayıran, kötü alışkanlığından vazgeçenler oldu. Ailelerde bu olumlu etkiyi biz de görebildik. Bu da bizi çok mutlu etti. Durumunda düzelme olan bazı personelin maaş kesintisi bitti. Ama halen devam eden var.'' Kaya, bu uygulamayı öğrenen diğer personellerde de oto kontrol oluştuğunu, aile ve eşlerine daha dikkatli davranmaya başladıklarını anlatarak, diğer çalışanları da olumlu yönde etkilediğini sözlerine ekledi. -''SUİİSTİMALİ ÖNLEMEK İÇİN ARAŞTIRMA YAPIYORUZ''- Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Hafize İpek ise toplu iş sözleşmesinde aileyi koruma hukukunun bulunduğunu, aileyi korumaya yönelik, özellikle de şiddet uygulayan çalışanların eşlerini korumaya yönelik maddenin toplu iş sözleşmesinde yer aldığını, erkekleri kadına yönelik şiddette geri adım attırabilecek nitelikte maddelerin bulunduğunu belirtti. Şiddete uğradığını beyan eden personel eşlerinden birinin başvurduğunu aktaran İpek, ''Suiistimali önlemek için araştırma yapıyoruz. Gerçekten böyle bir durum var mı? Onu tespit ettikten sonra gerekli çalışmaya başlatıyoruz'' diye konuştu. -KUMA GETİRENİN KIDEM TAZMİNATI İLK EŞE VERİLECEK- Öncelikle eşlerle konuştuklarını ve konuşma sonucunda bir şey elde edemedikleri durumlarda toplu iş sözleşmesindeki maddeyi uygulamaya koyduklarını belirten İpek, şöyle dedi: ''Şiddete uğradığını belirten eş bize dilekçe ile başvurdu. Biz de dilekçeyi işleme koyduk ve personelin maaşının yarısını eşine ödedik. Bu olaydan sonra personelimizde düzelme gözlemlendi. Ailesinde sorun kalmadı ve ailesine karşı daha duyarlı oldu. Gerçekten çok olumlu sonuçlarını aldık. Şimdi de personel eşlerinden 2'si bize başvurdu. Eşlerle görüşmelerimiz sürüyor. Aile içindeki sorunu gidermeye çalışıyoruz. Eğer giderilmezse bu personellerin de maaşları kesilecek. Bundan sonra bu madde toplu iş sözleşmesinde yer alacak. Ayrıca, eşinin üstüne kuma getiren personelin de bütün sosyal hakları ve kıdem tazminatını ilk eşe vereceğiz. Kadınların haklarını korumak istiyoruz.'' Kayapınar Belediyesine de aynı haktan yararlanmak amacıyla 2 kadının başvurduğunu, ancak daha sonra eşler arasında anlaşma sağlanınca maddenin uygulanmadığı bildirildi.