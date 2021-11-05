Kadına şiddeti araştırmak için İspanya’ya giden komisyondan AKP'li Çalık: Toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı devlet paktını özellikle incelememiz gerekiyor

İspanya’da 27-30 Ekim tarihleri arasında incelemelerde bulunan TBMM Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu üyesi milletvekilleri, komisyonda izlenimlerini anlatırken önerilerini de sıraladı. AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık, "Toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı devlet paktının kabul edildiğini öğrendik ve söz konusu devlet paktının İspanya’da kadına yönelik şiddetin kökünü kazımak için kamu gücünün harekete geçirilmesi açısından bir kırılma noktası olduğu ifade edildi. Yerel yönetimlere, özerk yönetimlere ve devlet yetkililerini güçlendirmek üzere 1 milyon Euro bütçe ayrılmış. Devlet Paktı’nı özellikle incelememiz gerekiyor" dedi.

"İspanya kadının temsili açısından çok yol kat etmiş"

TBMM Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu, dört gün süren İspanya temaslarındaki izlenimlerini değerlendirmek üzere bir araya geldi. İspanya’nın kadının temsili açısından çok yol kat ettiğine dikkat çeken Komisyon Başkanı AKP Malatya Milletvekili Öznur Çalık, ziyarete ilişkin olarak, “Toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı devlet paktının kabul edildiğini öğrendik ve söz konusu devlet paktının İspanya’da kadına yönelik şiddetin kökünü kazımak için kamu gücünün harekete geçirilmesi açısından bir kırılma noktası olduğu ifade edildi. Yerel yönetimlere, özerk yönetimlere ve devlet yetkililerini güçlendirmek üzere 1 milyon Euro bütçe ayrılmış. Devlet Paktı’nı özellikle incelememiz gerekiyor. 2020 yılında İspanya’da 50 kadının öldürüldüğünü, alınan tüm tedbirlere rağmen cinayetlerin devam ettiğini ifade ettiler. İspanya, kadının temsili açısından çok yol katetmiş, hem senatoda hem temsilciler meclisinde hem de kabinesinde kadın temsilinin çok güçlü olduğu bir ülke.” değerlendirmesini yaptı.

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, “İspanya’da da parlamentoda kadın vekillerin sayısının yüksek olması, belki bazı yasaların bizden daha kuvvetli çıkmasını sağlamış olabilir. İspanya gezimizde, ben çalışmalarımızda şunu gördüm özellikle: İyi bir bütçe gerekiyor. İspanya’daki programımızda hayat kadınlarının rehabilitasyonu üzerinde de Toledo’da özellikle çalıştıklarını söylemişlerdi. Aslında belki, hani, bu, onlar da kadın aslında bakarsanız, biz, tüm kadına şiddeti konuşuyoruz, en fazla şiddete maruz kalan kadınlardan belki en fazlası da onların olduğunu düşünüyorum yine. Bu tarz, hayat kadını olup da o yoldan kurtulmak isteyen kadınlarımıza yönelik de çalışma yapılabilir. Belki onların da rehabilite edilmesi, topluma kazandırılması, bundan sonra namuslu ve temiz bir hayat yaşaması için belki elimizden geleni yapabiliriz diye düşünüyorum.” ifadesini kullandı.

AKP Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir de şunları söyledi:

“İspanya gezisinde çok dikkatimi çeken bir husus oldu. Kadının reklamlarda bir cinsel obje olarak kullanılmasını önlemeye yönelik birtakım kanuni düzenlemeler yaptıklarını söylemişlerdi. Bu hakikaten bence önemli. Yani kadını bir cinsel obje olmaktan çıkartıp bir insan kimliğiyle tanımak için bunu özellikle yapmak gerekiyor belki. Bu husus çok dikkat çekiciydi.

"Karpuzu kestiğinizde ne çıkacak bilmiyorsunuz"

Geleneksel sosyolojik yapının geride kaldığı gerçeğini bizim unutmamamız lazım. Yani köyünden bildiği, tanıdığı, komşusunun kızını alan; komşusunun oğluna kızını veren; komşusuna, akrabasına kızını gelin gönderen aileler, aileler de birbirini iyi tanıyordu; oğlanı da çok iyi tanıyorlardı, kızı da çok iyi tanıyorlardı ama yeni sosyolojik yapılanmada ne oğlanın ailesi ne kızın ailesi birbirini tanımıyor; gençler birbirlerini tanıyorlar, ondan sonra aileler tanışıyor ve karpuzu kestiğinizde de içinden çekirdek mi çıkacak, karpuz mu çıkacak, su mu çıkacak, ne olduğunu bilmiyorsunuz.”