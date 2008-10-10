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Yaşam

Kadına şiddete alternatif çözüm

Kadına şiddetin önlenmesi konusunda dünya genelinde erkeklerin dahil olduğu en büyük hareket olan ''Beyaz Kurdele''nin kurucusu Micheal Kaufmann, Türk erkeklerini şiddete karşı hareket

10 Ekim 2008 03:00

Kadına şiddetin önlenmesi konusunda dünya genelinde erkeklerin dahil olduğu en büyük hareket olan ''Beyaz Kurdele''nin kurucusu Micheal Kaufmann, Türk erkeklerini şiddete karşı harekete geçirmeye çalışacak.

Kaufmann, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğünce (KSGM) düzenlenecek ''Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Erkek Katılımı'' konulu konferansta, erkeklerden şiddete yönelmemelerini ve kadına yönelik şiddete sessiz kalmamalarını isteyecek.

KSGM ''Çocuk ve Kadınlara Yönelik Şiddet Hareketleriyle Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesi İçin Alınacak Tedbirler'' konulu Başbakanlık Genelgesi'nin, ''Kadın-erkek eşitliğini önemseyen, kadın haklarının gelişmesine destek veren erkek gruplarının sayısının artırılması
konusunda gerekli önlemler alınmalıdır'' maddesi gereğince, erkeklere yönelik duyarlılık ve farkındalık yaratıcı programlar yürütüyor.

Bu kapsamda, 15 Ekim Çarşamba günü ''Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Erkek Katılımı'' konulu konferans düzenlenecek. 81 ilde şiddet mağduru ya da risk altında bulunan kadınlara hizmet sunan il sosyal hizmetler, emniyet ve il sağlık müdürlüklerinden yetkililerle sivil toplum örgütleri ve üniversitelerden temsilcilerin katılacağı konferansta, kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele sürecine erkeklerin katılımının önemi ve sağlayacağı yararlar ele alınacak. Kadına şiddetin önlenmesi konusunda dünya genelinde erkeklerin dahil olduğu en büyük hareket olan ''Beyaz Kurdele''nin fikir babası Michael Kaufmann'ın da konuşmacı olarak katılacağı konferansta, ''Kadına Yönelik Şiddeti Sonlandırmak için Eyleme Geçmek'' konusu tartışılacak.
Bugün 47 ülkede sürdürülen ve erkeklerin şiddete asla yönelmemesini, şiddetin affedilmemesini ve kadınlara yönelik şiddete erkeklerin sessiz kalmamasını amaçlayan Beyaz Kurdele Hareketi'nin kurucusu Kaufman, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda kamuoyunda duyarlılık yaratmak için gerekli çabalar, devlet liderlerinin rolü ve yetişkin ve genç erkeklerin sürece etkili biçimde dahil edilmesi konularındaki fikirlerini, büyük çoğunluğu erkek olan katılımcılarla paylaşacak.

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