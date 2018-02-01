Kadına şiddet sahnesi tepki çekmişti; 'Sen anlat Karadeniz'in yayından kaldırılması talep edildi

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, geçen hafta yayına giren “Sen Anlat Karadeniz” isimli dizinin “kadına yönelik şiddeti alenen teşvik ettiğini” ifade ederek RTÜK’e şikayette bulundu.

Dizinin yapımcısı Osman Sınav, senaristler ve yönetmenlerin de kadına yönelik şiddeti meşrulaştırmakta olduğunu ifade eden Biçer, dizinin yayından kaldırılmasını ve yayıncı kuruluş hakkında da yaptırım uygulanmasını istedi.

Kadına yönelik şiddeti normalleştiren bir nitelik taşımaktadır, yayından kaldırılmalıdır

Dizinin, Türk Ceza Kanunu’nun 122’nci maddesine göre “nefret” ve “ayrımcılık”, 125’inci maddesine göre “hakaret”, 216’ncı maddesine göre “aşağılama”, 28’nci maddesine göre “cebir” ve “şiddet, korkutma ve tehdit”; Anayasa’nın 10 ve 90’ıncı maddesine göre “aykırılık” ve 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un ihlali nedenleriyle yayından kaldırılmasını talep eden Biçer şunları söyledi:

"Ülkemizde katledilen kadınların üçte biri sadece eşinden ayrılmak istediği için öldürülüyor. Ne yazık ki ülkemizde fiziksel, cinsel ve sözel şiddet rakamları çok daha korkunç boyutlara ulaştı. Kadına yönelik şiddet rakamlarının oldukça yüksek olduğu gerçeği göz önünde bulundurulmalı, izleyicinin zihninde toplumsal cinsiyet rollerini sakıncalı şekilde pekiştirmemek hususunda -özellikle günümüzde- senaristlerin ve yapımcıların daha hassas olması gerekmektedir."

Dizinin daha önce toplumda rahatsızlık oluşturduğunu dile getiren Biçer, kadına şiddeti özendiren, besleyen, teşvik eden, normalleştiren bir nitelik taşıdığının altını çizdi. Dizi senaryosunun toplum nezdinde kabul edilebilir olmadığını belirten Biçer, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Kadın cinsinin aşağılandığı bu görüntülere taviz verilmesi, yayınlanmasının desteklenmesi bütün kadın cinsinin aşağılanmasına onay verildiği anlamına gelmektedir. Ve dizinin yayından ivedilikle kaldırılması ve sorumlular için yaptırım uygulanması gereği mutlaktır.

(…)

Kadın yurttaşlarımıza ve şahsıma yapılan şiddet, hakaret, aşağılama ve ayrımcılığa karşı tüm kadın yurttaşlarımızı korumak ve haklarını gözetmek görevimin sorumluluğu altındadır. Bu nedenle, 6112 sayılı Radyo Ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunu, TCK’yı, Anayasa’yı, Uluslararası Sözleşmeleri ihlal eden yayınının kaldırılması ve yaptırım uygulanması istemiyle RTÜK’e başvurdum. Gereğinin yapılmasını bekliyoruz."