Kadına şiddet, kadınlar tarafından cezalandırıldı

Daha öncede eski sevgilisini fiziksel şiddet, taciz ve tehdide maruz bıraktığı öne sürülen S.K., Beyoğlunda eski sevglisinin üzerine tekrar yürümek isteyince bir grup kadın duruma müdahale etti.

Direnişteyiz.org'da yer alan habere göre, kadınlar yakın zamanda eski erkek arkadaşı tarafından otobüste öldürülen Özge Gündoğan’ı hatırlatarak, daha fazla erkek şiddetine izin verilmeyeceği belirtilip S.K.'yı teşhir ederek dövmeye başladı. Bu sırada bir kadın da etraftaki insanlara eylemin sebebini anlatıp destek istedi. "Yaşasın kadın dayanışması", "Yaşasın kadın adaleti" sloganları atılırken, etraftakilerde alkışlarıyla destek oldu.

Kadınların eylemi üzerine S.K kadınları polise ihbar etme tehididinde bulununca, kadınlar "sen bizi zaten suç ortağı olan polislere mi ihbar edeceksin" diyerek S.K'yı dövmeye devam ettiler.

Eski sevgilisine "bu ilişki ben bitti diyene kadar bitmeyecek" dediği iddia edilen S. K.'nin "bitti" demesiyle, kadınlar bunun takipçisi olacaklarını ve kadın dayanışmasını yükselteceklerini söyleyerek eylemlerini sonlandırdılar.