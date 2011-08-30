Kadına şiddet bayram tatili dinlemedi!

T24 - Kadına yönelik şiddet bayramda da hız kesmedi. Antalya, Kocaeli ve Bursa’da 3 kadın bıçak ve silahla yaralandı. Sakarya’da bir kadın eşi tarafından tabancayla öldürülürken, Hatay’da da denizden kadın cesedi çıktı.



Sakarya'nın Karapürçek ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde iki oğlu ve bir kızıyla birlikte eşinden ayrı yaşayan 39 yaşındaki Asiye Özcan, bayramlaşmaları için çocukların akrabalarına gönderdi. Asiye Özcan, iki katlı evinin balkonunda komşusuyla birlikte çay içtiği sırada, eve gelen eşi Ali Yaşar Özcan (42) ile tartışmaya başladı.



Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Yaşar Özcan, Asiye Özcan'ın başına tabancayla iki el ateş etti. Asiye Özcan olay yerinde yaşamını yitirdi. Özcan, daha sonra cinayette kullandığı tabancayla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.



Ağır yaralı olarak kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Yenikent Devlet Hastanesine sevk edilen Özcan, buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Asiye Özcan'ın cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Özcan çiftinin çocukları ve yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi.



Gündelik işlerde çalışarak çocuklarının geçimini sağlamaya çalışan Asiye Özcan'ın, eşi Ali Yaşar Özcan'a boşanma davası açtığı öğrenildi.



Ali Yaşar Özcan hakkında eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla birçok kez işlem yapıldığı ve Özcan'a evden uzaklaştırma cezası verildiği belirtildi.





Perihan sokakta bıçaklandı



Antalya’ya bağlı Güvenlik Mahallesi'nde oturan Perihan Armutçu, bir süre önce ayrıldığı ve Ramazan Bayramı dolayısıyla barışmak için evine gelen eski sevgilisi E.T. ile apartman önünde tartışmaya başladı.



Barışma teklifini kabul etmeyen Armutçu'yu darp ettiği öne sürülen zanlı, eski sevgilisini sol bacağı ve kolundan bıçakla yaraladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesinin ardından zanlı E.T, bir otomobile binerek kaçtı.



Vatandaşların çağırdığı 112 Acil Servis ambulansında müdahale edilen Perihan Armutçu, olayla ilgili “Beni darp etmeye başlayınca polisi aradım. Bu sırada 'Neden polisi aradın?' diyerek beni küçük kızımın gözü önünde bıçakladı'' diye konuştu.



Olaya tanık olan ve ismi öğrenilemeyen 5 yaşındaki kızı da, yaralı annesine terliklerini giydirerek yardım etti. Olayın şokunu uzun süre üzerinden atamayan küçük kız, polis memurları tarafından bir yakınlarına teslim edildi. Armutçu, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polis ekipleri E.T'yi yakalamak için çalışma başlattı.





Emine ayağından vuruldu



Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki TOKİ konutlarında oturan Cüneyt Koç ile imam nikahlı eşi Emine Ş., henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine Koç, yanında bulunan tabancayla imam nikahlı eşi Emine Ş'yi sağ bacağından yaraladı. Olay yerinde bulunan vatandaşların 112 Acil Ambulansına haber vermesinin ardından yaralı kadın Gölcük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Olay yerinden kaçan Koç, bir süre sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.Zanlı emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.



Cüneyt Koç, emniyette verdiği ifadesinde, Emine Ş ile bir süre önce karşılıklı ayrılma kararı aldıklarını daha sonra kendisinin ayrılmak istememesi nedeniyle aralarında tartışma çıktığını, bu nedenle eşini yaraladığını söylediği öğrenildi.





Hacer'e 12 bıçak



Bursa’nın Karacabey'in Akçasusurluk köyünde oturan 35 yaşındaki Hacer A., eşi Hacı A'ya (41) ayrılmak istediği söyledi.



Kendilerine ait çiftlikte çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Hacı A, eşini 12 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.



Çiftlikteki işçiler tarafından Karacabey Devlet Hastanesine götürülen Hacer A, buradaki müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.



Olaydan sonra kaçan Hacı A, jandarma ekiplerince yakalandı.





Süreyya'nın cesedi sudan çıktı



Hatay'ın Samandağ ilçesinde festival alanı yakınındaki sahilde denize giren vatandaşlar, suda bir kadın cesedi olduğunu görünce jandarmaya haber verdi.



Sudan çıkarılan cesedin 38 yaşındaki Süreyya Tut'a ait olduğu belirlendi.



Tut'un cesedinin otopsi yapılmak üzere Samandağ Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldığı bildirildi.





