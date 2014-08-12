Kadınlardan Erdoğan'a 'özür dile' çağrısı

Aralarında yazar, gazeteci, akademisyen ve aktivistlerin

bulunduğu 130 kadın, Tayyip Erdoğan’ın The Economist gazetesi Türkiye muhabiri Amberin Zaman’a yönelik “edepsiz kadın” sözleri üzerine, Erdoğan’a özür dileme çağrısı yaptı.

Yapılan çağrıda, “Siyasi iktidar, kendisi gibi düşünmeyen, yaşamayan herkese yaptığı bu saldırılar, hakaret ve tehditler ile kışkırttığı kitleler ya da kişiler tarafından işlenen ve işlenecek tüm suçlardan birebir sorumludur” uyarısında bulunuldu.

Eşitlik İzleme Kadın Grubu (EŞİTİZ) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası boyunca Erdoğan’ın ırkçı, mezhepçi ve cinsiyetçi söylemleriyle Türkiye’deki çeşitli kesimlere hakaret etmekten ve onları hedef göstermekten çekinmediği anımsatıldı. 130 kadın yazar tarfından yapılan yazılı açıklama şöyle:

Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası boyunca, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ırkçı, mezhepçi ve cinsiyetçi söylemleri ile Türkiye’deki çeşitli kesimlere hakaret etmekten ve onları hedef göstermekten çekinmemiştir.

Tüm bunları “Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan (!)” gibi trajikomik ve Türkiye demokrasi tarihine geçecek en üst düzey sıfatlarla yapmıştır. Yeni olmayan bu saldırılar, artık sistematik bir hal almıştır.

“Çok afedersiniz, daha da çirkini, bana Ermeni dediler”, “Alevi olduğunu açıkla”, “kendisi Zaza” gibi söylemler ve İsrail’in Gazze saldırısını kınama adı altında yapılan anti-semitizm ile, ülkede yaşayan çeşitli halklar, inançlar ve kişiler mitinglerde yuhalatılmaktadır.

Açıkça saldırılanlar arasında kadın örgütleri de vardır. 20 Temmuz 2014 günü, Gazze saldırısı bahanesiyle “kadın örgütleri nerede? Yazıklar olsun size!” denilerek kadın örgütleri de miting meydanında yuhalatılmıştır.

Son olarak gazeteci Amberin Zaman’a Malatya ve Ankara’da miting meydanlarından “gazeteci kılıklı… edepsiz kadın”, “haddini bil”, “aşağılık kadın” gibi sözlerle hakaretler yağdırılmıştır.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın, topluluk içinde kahkaha atması, cep telefonu ve otomobil kullanması da içinde olmak üzere kadınların tüm davranışlarının, “iffet, haya, edep” kavramları üzerinden kontrol edilmesi çağrısı ile Başbakan’ın Amberin Zaman’a saldırısı aynı zamana denk gelmiştir.

Hergün beş kadının sudan bahanelerle öldürüldüğü bu ülkede siyasi iktidar bu cinayetleri önlemek için etkili tek bir adım atmamaktadır. Tam tersine, "namus", "ahlak", "edep" gibi kavramlar; kürtaj ve boşanma karşıtı politikalar ile kadınlar üzerindeki baskıları her geçen gün arttırmaktadır.

Sadece mesleğini yaptığı için, bir kadın gazetecinin “edepsiz” olarak kitleler önünde hedef gösterilmesi, bu cinsiyetçi politikaların son halkası olmuştur. Bu saldırı aynı zamanda, satınalma, sansür ve otosansür ile susturulmuş olan medyada kalan son eleştirel sesleri de susturma ve yıldırma çabasıdır.

Siyasi iktidar, dünyada eşi zor bulunur bir yasal “dokunulmazlık” zırhı kuşandığı ve yargıyı da kendisine bağladığı için her türlü suçu işlemekte ve hiçbir hukuki yaptırımla karşılaşmamaktadır. Siyasi iktidar, kendisi gibi düşünmeyen, yaşamayan herkese yaptığı bu saldırılar, hakaret ve tehditler ile kışkırttığı kitleler ya da kişiler tarafından işlenen ve işlenecek tüm suçlardan birebir sorumludur.

Bu sürecin baş mimarı olan Erdoğan’ı, toplumu kutuplaştırıcı, muhaliflerini ötekileştirici politikalarına derhal son vermeye çağırıyoruz. Bunun için de, öncelikle bir kadın ve bir gazeteci olarak Amberin Zaman’dan Türkiye ve dünya kamuoyu önünde özür dilemesini talep ediyoruz.

İşte çağrının ilk imzalayıcıları