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Yaşam

Kadınlardan Erdoğan'a 'özür dile' çağrısı

Erdoğan'ın Amberin Zaman'a yönelik 'aşağılık kadın' söylemine tepki gösteren yazar, gazeteci, akademisyen ve aktivist kadınlar Erdoğan'a özür dileme çağrısında bulundu. İşte o metin ve ilk imzacıları:

12 Ağustos 2014 12:13

Aralarında yazar, gazeteci, akademisyen ve aktivistlerin
bulunduğu 130 kadın, Tayyip Erdoğan’ın The Economist gazetesi Türkiye muhabiri Amberin Zaman’a yönelik “edepsiz kadın” sözleri üzerine, Erdoğan’a özür dileme çağrısı yaptı.

Yapılan çağrıda, “Siyasi iktidar, kendisi gibi düşünmeyen, yaşamayan herkese yaptığı bu saldırılar, hakaret ve tehditler ile kışkırttığı kitleler ya da kişiler tarafından işlenen ve işlenecek tüm suçlardan birebir sorumludur” uyarısında bulunuldu.

Eşitlik İzleme Kadın Grubu (EŞİTİZ) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası boyunca Erdoğan’ın ırkçı, mezhepçi ve cinsiyetçi söylemleriyle Türkiye’deki çeşitli kesimlere hakaret etmekten ve onları hedef göstermekten çekinmediği anımsatıldı. 130 kadın yazar tarfından yapılan yazılı açıklama şöyle: 

Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası boyunca, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ırkçı, mezhepçi ve cinsiyetçi söylemleri ile Türkiye’deki çeşitli kesimlere hakaret etmekten ve onları hedef göstermekten çekinmemiştir.

Tüm bunları “Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan (!)” gibi trajikomik ve Türkiye demokrasi tarihine geçecek en üst düzey sıfatlarla yapmıştır. Yeni olmayan bu saldırılar, artık sistematik bir hal almıştır. 

“Çok afedersiniz, daha da çirkini, bana Ermeni dediler”, “Alevi olduğunu açıkla”, “kendisi Zaza” gibi söylemler ve İsrail’in Gazze saldırısını kınama adı altında yapılan anti-semitizm ile, ülkede yaşayan çeşitli halklar, inançlar ve kişiler mitinglerde yuhalatılmaktadır. 

Açıkça saldırılanlar arasında kadın örgütleri de vardır. 20 Temmuz 2014 günü,  Gazze saldırısı bahanesiyle “kadın örgütleri nerede? Yazıklar olsun size!” denilerek kadın örgütleri de miting meydanında yuhalatılmıştır. 

Son olarak gazeteci Amberin Zaman’a Malatya ve Ankara’da miting meydanlarından “gazeteci kılıklı… edepsiz kadın”, “haddini bil”, “aşağılık kadın” gibi sözlerle hakaretler yağdırılmıştır.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın, topluluk içinde kahkaha atması, cep telefonu ve otomobil kullanması da içinde olmak üzere kadınların tüm davranışlarının, “iffet, haya, edep” kavramları üzerinden kontrol edilmesi çağrısı ile Başbakan’ın Amberin Zaman’a saldırısı aynı zamana denk gelmiştir.

Hergün beş kadının sudan bahanelerle öldürüldüğü bu ülkede siyasi iktidar bu cinayetleri önlemek için etkili tek bir adım atmamaktadır. Tam tersine, "namus", "ahlak", "edep" gibi kavramlar; kürtaj ve boşanma karşıtı politikalar ile kadınlar üzerindeki baskıları her geçen gün arttırmaktadır. 

Sadece mesleğini yaptığı için, bir kadın gazetecinin “edepsiz” olarak kitleler önünde hedef gösterilmesi, bu cinsiyetçi politikaların son halkası olmuştur. Bu saldırı aynı zamanda, satınalma, sansür ve otosansür ile susturulmuş olan medyada kalan son eleştirel sesleri de susturma ve yıldırma çabasıdır.

Siyasi iktidar, dünyada eşi zor bulunur bir yasal “dokunulmazlık” zırhı kuşandığı ve yargıyı da kendisine bağladığı için her türlü suçu işlemekte ve hiçbir hukuki yaptırımla karşılaşmamaktadır. Siyasi iktidar,  kendisi gibi düşünmeyen, yaşamayan herkese yaptığı bu saldırılar, hakaret ve tehditler ile kışkırttığı kitleler ya da kişiler tarafından işlenen ve işlenecek tüm suçlardan birebir sorumludur.

Bu sürecin baş mimarı olan Erdoğan’ı, toplumu kutuplaştırıcı, muhaliflerini ötekileştirici politikalarına derhal son vermeye çağırıyoruz. Bunun için de, öncelikle bir kadın ve bir gazeteci olarak Amberin Zaman’dan Türkiye ve dünya kamuoyu önünde özür dilemesini talep ediyoruz. 

 

İşte çağrının ilk imzalayıcıları

 

Arın Gül Yeniaras

Aslı Tohumcu

Ayça Taşkent

Aydan Baktır 

Ayfer Tunç

Ayşe Bilge Dicleli

Ayşe Buğra

Ayşe Gözen

Ayşe Gül Altınay

Ayşe Hür

Ayşe Kansak

Ayşe Nur Ökten

Ayşe Soylu

Ayşe Sözeri

Ayşegül Devecioğlu

Ayşegül Kanat

Ayşegül Sönmez

Ayşen Candaş

Bahar Şen Ķazancı

Begüm Yavuz

Benal Yazgan

Betül Dünder

Birgül Hakan

Birhan Keskin

Burcu Arıkan

Büşra Ersanlı

Canan Arın

Canan Güllü

Canan Kadıoğlu

Cemile Aluç

Ceren Sözeri

Efsa Kuraner

Emine Uşaklıgil

Ergül Sönmez

Esra Mungan

Fatma Aytaç

Fatma Gök

Fatma Mefküre Budak

Fatmagül Berktay

Fatos Birinç

Fethiye Çetin

Figen Samuray

Füsun Erdoğan

Gökçeçiçek Ayata

Gönül Saray

Gülayşe Koçak

Gülistan Aydoğdu

Gülnur Elçik

Gülsen Ülker

Gülsüm Cengiz

Hacer Taşçene

Halime Güner

Hülya Gülbahar

İmren Sipahi

İnci Hekimoğlu

İpek Çalışlar

Jaklin Çelik

Karin Karakaşlı

Keriman Koçkaya

Laleper Aytek

Leyla Erdoğdu

Mehveş Evin

Melek Özman

Melek Ulagay Taylan

Meltem Ahıska

Meltem Aslan

Meral Tamer

Meryem Ergün Bayhan

Meryem Göktepe

Meryem Koray

Meryem Turan

Mine Koçak

Müjgan Suver

Müge İplikçi

Nadire Gül

Nalan Barbarosoğlu

Nazan Üstündağ

Nebahat Akkoç

Necmiye Alpay

Nil Mutluer

Nilüfer Kuyas

Nur Bekata Mardin

Nuray Mert

Nurcan Epözdemir

Nurdan Arca

Olga Ünaydın

Oya Baydar

Özlem Altıok

Özlem Denli

Pelin Batu

Pelin Şirin

Pınar Öğünç

Reyan Tuvi 

Saliha Serap Ören

Selen Yılmaz

Sema Kaygusuz

Semra Güleş Karadağ

Semra Somersan

Sevda Bayramoğlu

Sevgi Binbir

Sevinç Gürlek

Sevna Somuncuoğlu

Sibel İnceoğlu

Sibel Irzık

Simge Süllü

Suna Öztürk

Süheyla Doğan

Şahide Ağaoğlu

Şahika Yüksel

Şebnem Korur Fincancı

Şefika Gürbüz

Seher Yalçınkaya Çetin

Şehnaz Kıymaz Bahçeli

Şemsa Özar

Tijen Mergen

Tuluhan Tekelioğlu

Türkan Kürkçü

Vecihe Tunca

Yasemin Bektaş

Yasemin Güven

Yasemin İnceoğlu

Yeşim Yasin

Zehra Demirci

Zehra Şenoğuz

Zeynep Direk

Zeynep Ekener

Zeynep Oral

Zeynep Özatalay

 

 

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