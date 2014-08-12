Kadınlardan Erdoğan'a 'özür dile' çağrısı

Aralarında yazar, gazeteci, akademisyen ve aktivistlerin
bulunduğu 130 kadın, Tayyip Erdoğan’ın The Economist gazetesi Türkiye muhabiri Amberin Zaman’a yönelik “edepsiz kadın” sözleri üzerine, Erdoğan’a özür dileme çağrısı yaptı.
Yapılan çağrıda, “Siyasi iktidar, kendisi gibi düşünmeyen, yaşamayan herkese yaptığı bu saldırılar, hakaret ve tehditler ile kışkırttığı kitleler ya da kişiler tarafından işlenen ve işlenecek tüm suçlardan birebir sorumludur” uyarısında bulunuldu.
Eşitlik İzleme Kadın Grubu (EŞİTİZ) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası boyunca Erdoğan’ın ırkçı, mezhepçi ve cinsiyetçi söylemleriyle Türkiye’deki çeşitli kesimlere hakaret etmekten ve onları hedef göstermekten çekinmediği anımsatıldı. 130 kadın yazar tarfından yapılan yazılı açıklama şöyle:
Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası boyunca, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ırkçı, mezhepçi ve cinsiyetçi söylemleri ile Türkiye’deki çeşitli kesimlere hakaret etmekten ve onları hedef göstermekten çekinmemiştir.
Tüm bunları “Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan (!)” gibi trajikomik ve Türkiye demokrasi tarihine geçecek en üst düzey sıfatlarla yapmıştır. Yeni olmayan bu saldırılar, artık sistematik bir hal almıştır.
“Çok afedersiniz, daha da çirkini, bana Ermeni dediler”, “Alevi olduğunu açıkla”, “kendisi Zaza” gibi söylemler ve İsrail’in Gazze saldırısını kınama adı altında yapılan anti-semitizm ile, ülkede yaşayan çeşitli halklar, inançlar ve kişiler mitinglerde yuhalatılmaktadır.
Açıkça saldırılanlar arasında kadın örgütleri de vardır. 20 Temmuz 2014 günü, Gazze saldırısı bahanesiyle “kadın örgütleri nerede? Yazıklar olsun size!” denilerek kadın örgütleri de miting meydanında yuhalatılmıştır.
Son olarak gazeteci Amberin Zaman’a Malatya ve Ankara’da miting meydanlarından “gazeteci kılıklı… edepsiz kadın”, “haddini bil”, “aşağılık kadın” gibi sözlerle hakaretler yağdırılmıştır.
Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın, topluluk içinde kahkaha atması, cep telefonu ve otomobil kullanması da içinde olmak üzere kadınların tüm davranışlarının, “iffet, haya, edep” kavramları üzerinden kontrol edilmesi çağrısı ile Başbakan’ın Amberin Zaman’a saldırısı aynı zamana denk gelmiştir.
Hergün beş kadının sudan bahanelerle öldürüldüğü bu ülkede siyasi iktidar bu cinayetleri önlemek için etkili tek bir adım atmamaktadır. Tam tersine, "namus", "ahlak", "edep" gibi kavramlar; kürtaj ve boşanma karşıtı politikalar ile kadınlar üzerindeki baskıları her geçen gün arttırmaktadır.
Sadece mesleğini yaptığı için, bir kadın gazetecinin “edepsiz” olarak kitleler önünde hedef gösterilmesi, bu cinsiyetçi politikaların son halkası olmuştur. Bu saldırı aynı zamanda, satınalma, sansür ve otosansür ile susturulmuş olan medyada kalan son eleştirel sesleri de susturma ve yıldırma çabasıdır.
Siyasi iktidar, dünyada eşi zor bulunur bir yasal “dokunulmazlık” zırhı kuşandığı ve yargıyı da kendisine bağladığı için her türlü suçu işlemekte ve hiçbir hukuki yaptırımla karşılaşmamaktadır. Siyasi iktidar, kendisi gibi düşünmeyen, yaşamayan herkese yaptığı bu saldırılar, hakaret ve tehditler ile kışkırttığı kitleler ya da kişiler tarafından işlenen ve işlenecek tüm suçlardan birebir sorumludur.
Bu sürecin baş mimarı olan Erdoğan’ı, toplumu kutuplaştırıcı, muhaliflerini ötekileştirici politikalarına derhal son vermeye çağırıyoruz. Bunun için de, öncelikle bir kadın ve bir gazeteci olarak Amberin Zaman’dan Türkiye ve dünya kamuoyu önünde özür dilemesini talep ediyoruz.
İşte çağrının ilk imzalayıcıları
|
Arın Gül Yeniaras
Aslı Tohumcu
Ayça Taşkent
Aydan Baktır
Ayfer Tunç
Ayşe Bilge Dicleli
Ayşe Buğra
Ayşe Gözen
Ayşe Gül Altınay
Ayşe Hür
Ayşe Kansak
Ayşe Nur Ökten
Ayşe Soylu
Ayşe Sözeri
Ayşegül Devecioğlu
Ayşegül Kanat
Ayşegül Sönmez
Ayşen Candaş
Bahar Şen Ķazancı
Begüm Yavuz
Benal Yazgan
Betül Dünder
Birgül Hakan
Birhan Keskin
Burcu Arıkan
Büşra Ersanlı
Canan Arın
Canan Güllü
Canan Kadıoğlu
Cemile Aluç
Ceren Sözeri
Efsa Kuraner
Emine Uşaklıgil
Ergül Sönmez
Esra Mungan
Fatma Aytaç
Fatma Gök
Fatma Mefküre Budak
Fatmagül Berktay
Fatos Birinç
Fethiye Çetin
Figen Samuray
Füsun Erdoğan
Gökçeçiçek Ayata
Gönül Saray
Gülayşe Koçak
Gülistan Aydoğdu
Gülnur Elçik
Gülsen Ülker
Gülsüm Cengiz
Hacer Taşçene
Halime Güner
Hülya Gülbahar
İmren Sipahi
İnci Hekimoğlu
İpek Çalışlar
Jaklin Çelik
Karin Karakaşlı
Keriman Koçkaya
Laleper Aytek
Leyla Erdoğdu
Mehveş Evin
Melek Özman
Melek Ulagay Taylan
|
Meltem Ahıska
Meltem Aslan
Meral Tamer
Meryem Ergün Bayhan
Meryem Göktepe
Meryem Koray
Meryem Turan
Mine Koçak
Müjgan Suver
Müge İplikçi
Nadire Gül
Nalan Barbarosoğlu
Nazan Üstündağ
Nebahat Akkoç
Necmiye Alpay
Nil Mutluer
Nilüfer Kuyas
Nur Bekata Mardin
Nuray Mert
Nurcan Epözdemir
Nurdan Arca
Olga Ünaydın
Oya Baydar
Özlem Altıok
Özlem Denli
Pelin Batu
Pelin Şirin
Pınar Öğünç
Reyan Tuvi
Saliha Serap Ören
Selen Yılmaz
Sema Kaygusuz
Semra Güleş Karadağ
Semra Somersan
Sevda Bayramoğlu
Sevgi Binbir
Sevinç Gürlek
Sevna Somuncuoğlu
Sibel İnceoğlu
Sibel Irzık
Simge Süllü
Suna Öztürk
Süheyla Doğan
Şahide Ağaoğlu
Şahika Yüksel
Şebnem Korur Fincancı
Şefika Gürbüz
Seher Yalçınkaya Çetin
Şehnaz Kıymaz Bahçeli
Şemsa Özar
Tijen Mergen
Tuluhan Tekelioğlu
Türkan Kürkçü
Vecihe Tunca
Yasemin Bektaş
Yasemin Güven
Yasemin İnceoğlu
Yeşim Yasin
Zehra Demirci
Zehra Şenoğuz
Zeynep Direk
Zeynep Ekener
Zeynep Oral
Zeynep Özatalay