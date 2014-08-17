T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kadın vekillere mini etek ve transparan yasağı

Honduras parlamentosu kadın milletvekillerine mini etek, dar pantalon, göğüs altı bluz, transparan ve çok renkli elbise ve topuklu ayakkabı yasağı getirdi.

17 Ağustos 2014 02:18

Orta Amerika ülkelerinden Honduras'da hükümetin kadın milletvekillerine ve çalışanlarına yönelik aldığı giyim kararı ülkede tartışma yarattı.

DHA'nın haberine göre, hükümetin 1 Eylül tarihinde yürürlüğe koyacağı yeni giyim kanununa göre kadın milletvekilleri ve çalışanlar " erkek milletvekillerini provoke edici giyimlerden kaçınacak".

Toplam 128 milletvekilinin sadece 24'ü kadın olan Honduras meclisindeki kadınlar, 'Sayımız ne ki sizi provoke edelim' sözleri ile erkek milletvekillerine karşı ortak hareket etme kararı aldı.

Kanunla hükümetin kendilerini halkın temsilcileri olarak değil de birer seks objesi olarak görmeye başladığını savunan bazı kadın parlamenterler ise topuklu ayakkabı giyerek gazetecilere poz verdi. Protestoların yükselmesi üzerine meclis kanunda yumuşamaya giderek kadın milletvekillerine sadece cuma günleri dar pantolon ve çok renkli elbise giyme şartı getirdi.

Bayan milletvekillerinin sözcülüğünü yapan ve eski bir model olan Kritza Perez, hükümetin ülkenin sorunlarını bir kenara iterek kadınların nasıl giyinmesi gerektiğine el atmaya başladığını söyledi. Honduras basını, bu karara tepki olarak çoğunun 50 yaşını aşmış bazı kadın milletvekillerinin de aralarında bulunduğu kadınların 1 Eylül'deki meclis oturumuna mini etekle gideceğini yazdı.

 

ETİKETLER

kadınvekilhonduraskıyafetyasak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24