Kadın vekillere mini etek ve transparan yasağı

Orta Amerika ülkelerinden Honduras'da hükümetin kadın milletvekillerine ve çalışanlarına yönelik aldığı giyim kararı ülkede tartışma yarattı.

DHA'nın haberine göre, hükümetin 1 Eylül tarihinde yürürlüğe koyacağı yeni giyim kanununa göre kadın milletvekilleri ve çalışanlar " erkek milletvekillerini provoke edici giyimlerden kaçınacak".



Toplam 128 milletvekilinin sadece 24'ü kadın olan Honduras meclisindeki kadınlar, 'Sayımız ne ki sizi provoke edelim' sözleri ile erkek milletvekillerine karşı ortak hareket etme kararı aldı.

Kanunla hükümetin kendilerini halkın temsilcileri olarak değil de birer seks objesi olarak görmeye başladığını savunan bazı kadın parlamenterler ise topuklu ayakkabı giyerek gazetecilere poz verdi. Protestoların yükselmesi üzerine meclis kanunda yumuşamaya giderek kadın milletvekillerine sadece cuma günleri dar pantolon ve çok renkli elbise giyme şartı getirdi.



Bayan milletvekillerinin sözcülüğünü yapan ve eski bir model olan Kritza Perez, hükümetin ülkenin sorunlarını bir kenara iterek kadınların nasıl giyinmesi gerektiğine el atmaya başladığını söyledi. Honduras basını, bu karara tepki olarak çoğunun 50 yaşını aşmış bazı kadın milletvekillerinin de aralarında bulunduğu kadınların 1 Eylül'deki meclis oturumuna mini etekle gideceğini yazdı.