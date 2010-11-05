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'Kadın ve erkek eşit değil' diyen Erdoğan'a protesto

Başbakan Erdoğan, Uluslararası İstanbul Kadın Buluşması toplantısında kadınlar tarafından protesto edildi.

05 Kasım 2010 02:00

T24 - Ak Parti’nin Kızılcahamam’da düzenlenen 16. İstişare Toplantısı’nın açılışında "Kadın ve erkeğin eşit olması mümkün değildir" diyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası İstanbul Kadın Buluşması toplantısında bir grup katılımcı kadın tarafından "Eşit değilsiniz dendikçe daha çok öldürülüyoruz" pankartlarıyla protesto edildi. 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası İstanbul Kadın Buluşması Toplantısı'na katıldı. Erdoğan konuşurken salondaki bir grup kadın ellerinde , "Erkeklerin sevgisi her gün 3 kadını öldürüyor", "Eşit değilsiniz dendikçe daha çok öldürülüyoruz" yazılı pankartlar açtı.

Kadınlar korumalar tarafından salondan çıkarıldı. Protestonun ardından konuşmasına devam eden Erdoğan kadınlar tarafından uzun süre alkışlandı. Erdoğan, yaklaşık bir buçuk dakika süren alkış sırasında konuşmasına ara vermek zorunda kaldı. Kadınlar Erdoğan'ı alkışlarken, bir yandan da "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganları attı.

Başbakan Erdoğan sonrasında konuşmasına devam etti.

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