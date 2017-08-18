Kadın ve erkek beyni arasındaki farklar neler?

Bilimsel araştırmaların sonucuna göre, kadınlar erkeklerden daha detaycılar.

Gerçekleştirilen binlerce tarama ile kadınların erkeklerden daha fazla kan akışına sahip beyinlere sahip olduğu saptandı.Bu durum kadınlar için zararları var, zira fazla düşünmenin depresyon, anksiyete ve alzheimer gibi rahatsızlıklara yol açtığı görüldü.

Ontrava'nın haberine göre, kadın ve erkek ilişkisi tarihin en eski çağlarından beri sürekli birbiri ile kıyaslanma ve üstünlük sağlanması ile ilişkilendirildi. Bunun nedeni kadın ve erkek olarak birbirlerine benzeyen ama aslında hiçte benzemeyen varlıklar olmaları. Olaylar karşısındaki tutumları, duygu durumları ya da sadece fiziksel olarak farklı olmaları...

Zaman zaman öne çıkan farklılıklar değişse de günümüzde hala devam eden bir olgu olarak karşımızda.

Kadın ve erkek beyni kesinlikle farklı

Son zamanlarda en çok karşımıza çıkan kıyaslanma konusu: beyinleri. Teknolojinin gelişmesi ve bilimin ilerlemesi ile daha ayrıntılı incelenme fırsatı bulunan beyin yapısı hakkında hala bilmediğimiz bir çok özellik var. Bu nedenle de bilim insanları beyine olan meraklarını incelemelerine katarak, bilinmeyenleri keşfediyorlar. Kadın ve erkek beynini inceleyen yeni araştırmaya göre, kadınların beyinleri, belirli bölgeler boyunca kan akışı bakımından erkeklerin beyinlerinden daha etkin. Bu durum elbette kadınların daha akıllı insanlar olarak sınıandıracağımız anlamına gelmiyor, buradan çıkartabileceğimiz en çarpıcı sonuç; daha detaycı oldukları. Bu bilimsel çalışma toplamda 27 bin kişiyle gerçekleştirilirken, hastaların 119 u tamamen sağlıklı hastalardan oluşuyordu. Kişilerin beyinlerindeki kan akışını incelemek içinse SPECT yani tekli foton yayım hesaplamalı tomografi teknolojisi ile toplamda 47 bin tarama gerçekleşti.

Erkekler daha çok dikkat eksikliğinden muzdarip

Araştırma ile görüldü ki kadınların beyinlerinin kan akışı bakımından daha etkin olduğu bölgelerin prefrontal korteks yani; hafıza, düşünme, karar verme ile limbik sistem bölgeleri veya duygusal beyin bölgeleriydi. Bu çalışma aslında kadınlarda daha yoğun olarak görülen anksiyete, depresyon, panikatak gibi rahatsızlıkların değerlendirilmesini de daha kolay hale getirebilir. Erkeklerin ise kadınlara oranla, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu konusunda tehlike altında olduğu ortaya çıktı.

Kadın ve erkek beyninin farkları bununla bitmiyor; kadınlarda erkeklere oranla corpus callosum adı verilen, beynin iki yarım küresi arasındaki bilgi iletişimini sağlayan yapı daha geniş. Buna bağlı olarak da kadınların beyinlerindeki bilgi alışverişi daha fazla ve dil-duygu, mantık-duygu gibi bağlantıları kurmada ve birden fazla işle meşgul olmada daha başarılı. Erkeklerde ise bu bilgi alışverişi ön ve arka tarafta dizilmiş biçimde. Kadınların beyinlerinde genel olarak daha fazla kan akışı olsa da, erkeklerin beyinleri, beynin görsel ve eşgüdüm merkezleri de dahil olmak üzere belirli bölgelerde daha fazla kan akışına sahip. Bu farklar, belki de Alzheimer ve Parkinson tehlikesinin erkekler ve kadınlar arasında neden farklı olduğunu anlamamıza yardımcı olabilir.