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Sağlık

Kadın ve erkeğin kalpleri için riskler farklı!

Uzmanlar, erkeklerle kadınların kalpleri arasında birtakım farklar olduğuna dikkat çekiyorlar.

24 Ağustos 2008 03:00

Uzmanlar, erkekler ile kadınların kalpleri arasındaki başlıca farkları açıkladı:

* Koroner kalp hastalığı görülme sıklığı, kadınlarda daha hızlı artıyor.

* Total kolesterol yüksekliği erkekler için daha önemli. Kadınlarda ise HDL önemlidir.

* Hipertansiyon iki cins için de risk faktörüdür. Fakat kadınlara, koroner arter hastalığı için daha az etki eder.

* Sigara kullanımı her iki cins için de önemli bir risktir. Sigara kullanma oranları son düzenlemelerle birlikte erkekler arasında azalırken, özellikle genç kadınlar arasında artmaktadır. Doğum kontrol hapı kullanmaları da, kadınlardaki risk faktörünü bir hayli arttırmaktadır.

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