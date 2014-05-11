Kadın ve çocuklara yönelik şiddetin önlenmesine dönük tasarı yarın TBMM'de

Başbakan Tayyip Erdoğan kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin önlenmesine dönük tasarının yarın TBMM'ye sevk edileceğini açıkladı.

Başbakan Tayyip Erdoğan, "Kadına el kaldıran insanlığa el kaldırmıştır, çocuğa el kaldıran, şiddet uygulayan, bir insan dahi olamayacak derecede alçalmıştır. Son hazırlığını yaptığımız yasa tasarısı, bu konuyla ilgili cezaları ciddi manada artıran bir yasa tasarısı olacaktır. Böyle bir kapıdan gir, öbür kapıdan çık yok... Çok ciddi ağır cezalar getiren bir yasal düzenlemeyi Meclis'e pazartesi günü gönderiyoruz" dedi.