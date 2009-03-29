Kadın turistin midesinden kokain çıktı

Uçakla Türkiye'ye gelen Brezilya uyruklu bir kadının midesinde 1 kilo 215 gram kokain ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Amsterdam bağlantılı uçakla Surinam'dan İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen Brezilya uyruklu Paula Fernanda Q. durumundan şüphelenilerek gözaltına alındı.Hastanede çekilen röntgen filminde, şüphelinin midesinde 135 kapsül tespit edildi.



Bunun üzerine Brezilyalı kadının doğal yoldan kapsülleri çıkartması beklendi. Çıkan kapsüllerin içinde 1 kilo 215 gram kokain ele geçirildi. Kokaini taşımak için 6 bin 500 dolar aldığını itiraf eden kadın, polisteki işlemlerinin tamamlanması üzerine Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. (AA)

