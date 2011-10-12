-Kadın sporcuların "şiddet"e yorumu ANKARA (A.A) - 12.10.2011 - Türk sporunda söz sahibi olan kadınlara göre kadına yönelik şiddet olaylarının önlenmesinde en önemli unsur eğitim. Özellikle son günlerde artan kadına yönelik şiddet olayları, toplumun her kesiminde olduğu gibi spor camiasında da büyük üzüntü yaratıyor. Kadına yönelik şiddetle ilgili görüşleri sorulan spor camiasının önde gelen isimleri ve başarılı kadın sporcular, caydırıcı olması açısından yasaların bu konuda daha da sertleştirilmesi gerektiğine, ancak en önemli şeyin küçük yaşlardan itibaren iyi eğitimli bireylerin, kişilik gelişimini sağlıklı tamamlamış insanların yetiştirilmesi olduğuna dikkati çekiyorlar. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Genel Sekreteri Neşe Gündoğan, kendi ayakları üzerinde durması gereken kadınların, ekonomik özgürlük için desteklenmelerinin şart olduğunu belirterek, ''Kadının tutunacak dalı yok, bir yere gidemediği için katlanmak zorunda kalıyor. Bu yüzden kız çocuklarının küçük yaşlardan itibaren iyi bir eğitim alması ve kendi ayakları üzerinde durabilmesi, spora ve sanata yönlendirilmesi çok önemli'' dedi. Cezaların caydırıcılığının artırılması gerektiğini ifade eden Gündoğan, ''Bu alanda sadece kadınlar çalışmamalı, erkeklerle birlikte organize çalışmalar yapılmalı. Erkeklerin kadına şiddeti protesto etmesi, kadınlarınkinden daha önemli. Onlar da bu işin içinde aktif yer almalı, destek vermeli. Kadını 2. sınıf muamele gören bir varlık olmaktan çıkarmalıyız'' diye konuştu. Konuyla ilgili yeni yasa tasarısının hazırlandığını, ancak yasaların, çıkarıldıktan sonra da çok iyi uygulanması gerektiğini vurgulayan Gündoğan, bu konuda herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini kaydetti.